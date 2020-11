Breekt Samsung de traditie om in januari de Samsung Galaxy S21 te lanceren?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Galaxy S-serie van Samsung wordt meestal eind februari gelanceerd voor een release in maart, maar er gaan geruchten dat het bedrijf de traditie zal doorbreken en de apparaten vroegtijdig zal onthullen.

Leaker Jon Prosser - die niet altijd gelijk heeft - beweerde op Twitter dat Samsung de Galaxy S21, S21 + en S21 Ultra op 14 januari 2021 zal aankondigen, waarbij de pre-orders onmiddellijk beginnen.

Hij beweert dat de apparaten vanaf 29 januari beschikbaar zullen zijn in de kleuren zwart, wit, grijs, zilver, violet en roze.

Eerdere geruchten suggereren dat Samsung een vroege lancering van de S21-reeks overweegt, hoewel begin januari in het andere rapport werd genoemd.

Andere lekken hebben ook meer details gegeven over de kleuropties, met grijs, roze en violet naar verluidt bestemd voor de S21, zwart en zilver voor de S21 + en zwart, zilver en violet voor de S21 Ultra.

Houd er rekening mee dat geruchten vaak suggereren dat bedrijven van plan zijn apparaten vroeg uit te brengen, maar heel vaak komen die geruchten niet uit, dus het is het beste om nog niet te veel hoop te vestigen op een Galaxy S21 januari-onthulling.

Voor nu kun je alles lezen over de geruchten rondom de Galaxy S21 en S21 + in onze geruchtenoverzicht . We hebben ook een aparte feature voor de speculatie op de Galaxy S21 Ultra .

Geschreven door Britta O'Boyle.