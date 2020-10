Samsung Galaxy S21 zou kunnen komen zonder oplader en koptelefoon zoals iPhone 12

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschip-smartphoneserie van Samsung - die naar verwachting de Galaxy S21 zal heten - komt mogelijk zonder oplader of koptelefoon in de doos, en treedt in de voetsporen van Apple met zijn iPhone 12- serie.

Apple heeft medio oktober vier iPhone 12-apparaten aangekondigd, die geen van alle worden geleverd met een oplader of koptelefoon in de doos. De verhuizing zou om milieuredenen zijn, hoewel het natuurlijk ook helpt om de marges te verhogen, aangezien de apparaten niet goedkoper zijn dan hun voorgangers.

Sammobile meldde dat Koreaanse media beweren dat Samsung hetzelfde zou kunnen doen voor zijn Galaxy S21-reeks en dat de verhuizing waarschijnlijk van toepassing zal zijn op het hele assortiment, waarvan wordt aangenomen dat het de Galaxy S21, Galaxy S21 + en Galaxy S21 Ultra is. Er zijn ook suggesties dat, hoewel Samsung de oplader deze keer niet mag weggooien, het toch de koptelefoon zou laten vallen.

Uiteraard is er nog niets door Samsung zelf bevestigd en gezien het social media team al snel heeft benadrukt dat de Galaxy S20 wordt geleverd met een oplader toen Apple zijn aankondiging deed, kan het zijn dat Samsung er ook wat langer op wacht dan de S21. maakt dezelfde zet.

Dat gezegd hebbende, meer winst maken en tegelijkertijd milieuvriendelijk zijn, is waarschijnlijk een moeilijk voorstel om af te wijzen, zelfs als sommige Galaxy-fans teleurgesteld zullen zijn.

De Samsung Galaxy S21 wordt naar verwachting begin volgend jaar verwacht. Je kunt alle geruchten tot nu toe lezen in onze Galaxy S21-functie en Galaxy S21 Ultra-functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.