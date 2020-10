Samsung werkt samen met AMD voor de grafische weergave van zijn volgende vlaggenschiphardware

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung staat op het punt de Exynos 2100 te introduceren, die de volgende generatie vlaggenschiptelefoons zal aandrijven, waaronder de Galaxy S21. De hoop is dat deze nieuwe chip in staat zal zijn om de matige prestaties van de vlaggenschip Exynos 990-chip van vorig jaar in de Galaxy S20 te verbeteren.

Er gaan echter ook geruchten dat Samsung werkt aan twee nieuwe Exynos-chips die binnenkort zullen verschijnen, waaronder een met grafische kracht van AMD. Er waren eerdere geruchten dat Samsung met AMD had samengewerkt, en dat we dat misschien in 2021 zouden zien. Maar als deze laatste geruchten waar zijn, is dat nu misschien niet het geval.

Samsung-leaker Ice Universe beweert dat de nieuwe chips Exynos 9855 en Exynos 9925 heten, wat in 2022 en 2023 zal zijn, maar beweert ook dat gebruikers teleurgesteld zullen zijn door de S21 en dat ze net zo goed de S20 nu kunnen kopen.

De Exynos 990 stelde teleur omdat het gat met de Snapdragon-chips van Qualcomm niet gedicht was en aangezien de S20-varianten in de VS Snapdragon gebruikten, was het contrast tussen de VS en Europese / rest van de wereld handsets behoorlijk groot.

Samsung introduceert binnenkort ook de 5nm-gebaseerde Exnos 1080 voor mid-range handsets.

