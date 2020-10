Samsung Galaxy S21 kan vroeg aankomen en hier is het dan ...

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verluidt zijn volgende vlaggenschiptelefoons aanzienlijk eerder dan normaal lanceren.

De Samsung Galaxy S21, S21 + en Galaxy S21 Ultra komen naar verluidt in januari 2021, in plaats van het gebruikelijke lente-release-venster van de serie. En "begin januari" daarbij.

En bovendien zijn de weergaven van de S21 en S21 Ultra al online verschenen - wat het idee van een vroege release nog meer gewicht geeft.

Op zijn Voice-paginas is een serie beelden geplaatst door serieleaker Steve Hammerstoffer (AKA Onleaks). Vermoedelijk CAD-renderingen op basis van inside-informatie over ontwerpspecificaties, zoals vaak het geval is bij zijn lekken, tonen ze de S21 met een camera met drie lenzen aan de achterkant, met de flitser nu toegevoegd aan de achterkant van de behuizing.

Hij beweert dat het scherm "ongeveer" 6,2 inch zal zijn en plat zal zijn, met een uitsparing in het midden bovenaan.

De Samsung Galaxy S21 Ultra zal naar verluidt een display hebben tussen de 6,7 en 6,9 inch, met een vergelijkbare geperforeerde camera aan de voorkant.

1/4 Onleaks

De camera aan de achterzijde zal "enorm" zijn, zegt hij, met vier lenzen en de flitser in de "bult".

Het zal geen eerder geruchten slot voor een S Pen hebben, wordt er gezegd.

De lanceringsdatum van januari 2021 kwam van een andere bron, SamMobile. En hoewel het beweert dat de telefoons eerder zouden kunnen komen, is er ook een kans dat deze naar februari 2021 glijdt.

Geschreven door Rik Henderson.