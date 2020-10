Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben dit jaar misschien de laatste grote telefoonlancering gehad - tenzij je de Huawei Mate 40 meetelt en alles wat Nokia in petto heeft - maar de aandacht gaat nu al uit naar de upgrade van volgend jaar. Dat is de cyclus van (mobiel) leven.

Samsung zal waarschijnlijk rond de lente zijn nieuwste vlaggenschip lanceren, als ziektes het toelaten, en het zal waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy S21 worden genoemd.

Nu hebben we gehoord dat er waarschijnlijk ook een snellader van 25 W in de doos zit.

Dit is belangrijk om een aantal redenen: een, omdat de grootste van de twee, de S21 Ultra, naar verluidt wordt geleverd met 45W supersnel opladen, dus het standaardmodel zal op dat gebied iets minder bedeeld zijn; en twee, omdat de iPhone 12 helemaal geen oplader heeft.

De relevante informatie is afkomstig van een vermelding die naar verluidt te vinden is op de Chinese communicatiecertificeringswebsite (3C).

Er staat dat een telefoon met het modelnummer SM-G9910 (vermoedelijk de S21) wordt geleverd met een oplader van 11,0 VDC, 2,25 A - in feite 25 W.

Dat is dezelfde snellader als de gewone Note 20. Vreemd genoeg kwam de Note 10+ uit 2019 met 45 W supersnel opladen, dus de terugkeer zal zeer welkom zijn, dat weten we zeker.

We zullen echter moeten wachten tot in ieder geval de lente om er zeker van te zijn.

Geschreven door Rik Henderson.