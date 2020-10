Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day, het kenmerkende winkelevenement van Amazon, is hier en introduceert premiere deals voor nieuwe smartphones, waaronder Samsung-handsets.

In feite zijn drie modellen uit de vlaggenschipreeks van Samsung-smartphones in prijs gedaald voor Prime Day 2020. De Samsung S20 Ultra 5G , Samsung S20 Plus 5G en Samsung S20 5G zijn in de uitverkoop - tot 25% korting - voor de vijfde. jaarlijkse verkoop.

In onze hands-on review van de Galaxy S20 kwamen we erachter dat de S20 een van de beste vlaggenschipapparaten was die Samsung in de recente geschiedenis heeft uitgebracht. Voor Prime Day kun je de S20 5G met 128 GB opslagruimte krijgen voor $ 749,99, een prijsverlaging van 25 procent.

Het is verkrijgbaar in wolkroze, wolkblauw en kosmisch grijs.

Naast de S20 zijn er ook de verbeterde modellen S20 Plus 5G en S20 Ultra 5G te koop. De Samsung S20 Plus 5G heeft een 512GB-model beschikbaar in kosmisch grijs voor $ 1.049,99 (22 procent korting). Er is ook een model van 128 GB beschikbaar voor $ 899,99 (25 procent korting).

Het is ook verkrijgbaar in wolkroze, wolkblauw en kosmisch grijs.

Wat de S20 Ultra 5G betreft, is de 512 GB te koop voor $ 1.249,99 (21 procent korting) en verkrijgbaar in kosmisch zwart. Het 128GB-model is te koop voor $ 1.049,99 (25 procent korting) en verkrijgbaar in zowel kosmisch zwart als kosmisch grijs

Raadpleeg onze uitgebreide gids hier om te zien hoe Samsungs Galaxy S20-telefoons zich verhouden tot andere geavanceerde smartphones die nu verkrijgbaar zijn.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.