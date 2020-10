Samsung Galaxy Z Fold 3 kan een verlicht scharnier hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs volgende generatie van zijn Galaxy Z Fold - vermoedelijk de Galaxy Z Fold 3 genoemd - kan een lichtindicator bevatten in het verborgen scharnier, als een recent patent iets is om aan voorbij te gaan.

De Zuid-Koreaanse fabrikant diende in maart 2019 een patent in met de titel Galaxy Z Fold with Light Indicator, dat op 1 oktober werd gepubliceerd door de World Intellectual Property Organization en ontdekt werd door LetsGoDigital , die mock-up weergaven maakte van wat het patent zou kunnen opleveren. .

Het patent presenteert de Galaxy Z Fold met een indicator die in het scharnier is gemonteerd met LED-lichtelementen die worden beschermd door een bijna doorschijnende hoes. Het doel van de indicator zou zijn om de gebruiker op de hoogte te stellen van meldingen, of inkomende oproepen of berichten.

Wanneer de gebruiker een oproep, bericht of een andere melding ontvangt, gaat het LED-lampje op het scharnier branden om de gebruiker te waarschuwen om zijn telefoon te controleren. Uit wat we kunnen opmaken, verwijst het octrooi eenvoudigweg naar een lichtpaneel, in plaats van een extra scherm met tekst.

Zoals met alle patenten, zal deze misschien nooit het daglicht zien - bedoelde woordspeling - maar er zijn enkele goede veranderingen aangebracht in de Galaxy Z Fold 2 ten opzichte van het origineel, dus het zal zeker interessant zijn om te zien wat Samsung zou kunnen doen voor de derde generatie.

We verwachten niet dat de Samsung Galaxy Z Fold 3 vóór de tweede helft van 2021 aankomt, maar we zullen je zeker op de hoogte houden van geruchten over het apparaat.

Geschreven door Britta O'Boyle.