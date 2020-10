Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al lang dat Samsung werkt aan cameratechnologie onder het scherm voor zijn telefoons, en sommigen suggereerden dat de Samsung Galaxy S21 de eerste zou zijn die hiervan zou profiteren. Dat wordt nu echter betwist, met een Koreaanse site die zegt dat de plannen voor het volgende vlaggenschip zijn gewijzigd.

De Elec meldt dat de under-display camera voor de S21 is gedumpt vanwege een "lage productieopbrengst". In plaats daarvan zou de eerste telefoon met een UDC de Samsung Galaxy Z Fold 3 zijn, die in de tweede helft van 2021 wordt uitgebracht.

Samsung Display heeft gewerkt met HIAA-technologie (hole in active area) die tijdens de productiefase gaten in het OLED-paneel snijdt. Het cameraconcept onder het display laat talloze kleine gaatjes zien waar de camera doorheen kan kijken, maar is grotendeels onmerkbaar voor de gebruiker.

Helaas, aangezien een dergelijke nauwkeurige methode vereist is, is deze duidelijk nog niet stabiel genoeg om het op schaal te doen. En omdat het het belangrijkste vlaggenschipmodel van het merk is, wordt verwacht dat de Samsung Galaxy S21 volgend voorjaar in aanzienlijke hoeveelheden zal worden verzonden.

Dat betekent in feite dat de S21 het geperforeerde display van het bedrijf voor de camera aan de voorzijde zal voortzetten, en we zullen eerder het debuut van UDC zien op een handset met een veel lagere productierun - vandaar de Fold 3.

Geschreven door Rik Henderson.