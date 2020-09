Samsung Galaxy S20 FE is een goedkopere vlaggenschiptelefoon, boordevol specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijdt geen twijfel dat 2020 een vreemd jaar is geweest. In de smartphonewereld is dit het jaar geweest waarin vlaggenschiptelefoons het goed deden en telefoons uit het middensegment niet van deze wereld waren. Apparaten zoals die aangedreven door de Snapdragon 765 verlagen de prijzen, met slechts het minste compromis op het gebied van prestaties.

De Samsung Galaxy S20 FE - of Fan Edition - is misschien wel een reactie op die trend. Samsung zegt dat het neemt wat fans willen en ze in een telefoon verpakt, wat resulteert in een apparaat dat een vlaggenschip is, maar tegen een prijs die veel goedkoper is dan die £ / $ / € 1000-modellen die eerder dit jaar zijn gelanceerd.

Het voelt als een telefoon die wordt gelanceerd om naar mensen in het middensegment te gaan en te zeggen: "voor een beetje meer geld zou je veel meer telefoon kunnen hebben."

Dus wat krijg je precies? Allereerst is er het 6,5-inch beeldscherm. Het is Samsung, het is AMOLED en het heeft een perforatiegat. De reputatie van Samsung op het gebied van beeldschermen is erg goed en hier is geen gedoe met Quad HD-resoluties, Samsung houdt vast aan 2400 x 1080 pixels.

Maar het biedt ook een 120Hz-paneel met een 240Hz-aanraakbemonsteringsfrequentie en we verwachten er geweldige dingen van, aangezien meer games worden verplaatst om snellere vernieuwingsfrequenties te ondersteunen. Het laatste dat werd aangekondigd, was Call of Duty Mobile .

Dan is er de kernkracht. Kies voor de 5G-versie en u krijgt Qualcomm Snapdragon 865 wereldwijd. Voor velen, zoals die in Europa, betekent dit toegang tot Qualcomm-hardware op een Samsung-telefoon - iets dat vaak niet in alle regios beschikbaar is.

Als je de 4G-versie kiest, wat een goedkoper model is, zit er een verrassing in: deze wordt aangedreven door Exynos 990. Aangezien deze telefoon bedoeld is om fans te geven wat ze willen, zullen de meesten, als je de kreten van sociale media gelooft, gaan voor de Qualcomm-versie. (De 4G-versie zal niet beschikbaar zijn in de VS, vertelt Samsung ons.)

Er is 6 GB RAM en 128 GB opslag, met microSD, en een 4500 mAh-batterij om de specificaties af te ronden. Het is solide hardware van topkwaliteit.

Wat betreft de camera en Samsung vermijdt het soort ongewenste sensoren dat je op mid-range apparaten krijgt. Er is een solide hoofdcamera van 12 megapixels en dit is een sensor met enorme 1,8 µm pixels, f / 1.8 en optische beeldstabilisatie. We zagen deze camera op de Galaxy S20 en hij is indrukwekkend.

Het wordt vergezeld door een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel 3x optische zoomlens. Het biedt ook beeldstabilisatie en Samsung zegt dat het ook de 30X Space Zoom-functie van Samsung zal ondersteunen. De camera aan de voorkant is 32 megapixel.

Dit klinkt allemaal als een geweldige specificatie voor de prijs en we hebben er hoge verwachtingen van. Maar er zijn nog enkele andere details die opvallen: je krijgt stereoluidsprekers die Dolby Atmos ondersteunen, er is IP68-waterbescherming en 25 W bedraad opladen - maar die oplader zit niet in de doos.

Dus waar is het compromis? Aan de bouwzijde van het apparaat is de achterkant glasstic in plaats van glas en de vingerafdrukscanner gaat naar optisch in plaats van naar nauwkeuriger ultrasoon. Dat zijn waarschijnlijk dingen waarmee we kunnen leven.

Over het algemeen is er voor $ 699 / £ 699 voor de 5G-versie of £ 599 voor de 4G-versie waarschijnlijk net genoeg om de extra kosten ten opzichte van die goedkopere mid-range apparaten te rechtvaardigen. Maar Samsung gaat het ook verkopen, wacht erop, blauw, rood, lavendel, mint, wit en oranje kleuren. Het enige wat u hoeft te doen, is beslissen welke de juiste kleur voor u is wanneer deze op 2 oktober in de uitverkoop gaat.

