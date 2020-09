Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung staat klaar om een nieuwe Galaxy S20 aan te kondigen, de Fan Edition (of FE). Terwijl we wachten tot de telefoon wordt gelanceerd, is er een lek opgedoken.

Jimmy is Promo , een YouTube-kanaal met een uitstekende staat van dienst als het gaat om het plaatsen van lekken, heeft een hands-on video gedeeld van Samsungs algemeen verwachte volgende telefoon. Zoals AndroidCommunity opmerkte, zou de FE ongeveer $ 699 of $ 750 moeten kosten. Dat maakt hem wat portefeuillevriendelijker in vergelijking met de standaard Galaxy S20-serie die eerder dit jaar uitkwam. Maar het zal nog steeds duurder zijn, omdat het het Galaxy S20-camerasysteem en een vergelijkbaar ontwerp behoudt.

Volgens geruchten zijn er onder meer een SuperAMOLED-scherm van 6,5 inch, een resolutie van 1080p, een maximale vernieuwingsfrequentie van 120 Hertz, een batterij van 4.500 mAh, 6 GB werkgeheugen, 128 GB opslag aan boord, een microSD-kaartsleuf, een 32-megapixel selfie-camera en drie 12-megapixelcameras op de rug. Zie onze geruchtenoverzicht voor meer specificaties en lekken.

Samsung organiseert op 23 september 2020 een Unpacked for Every Fan-evenement, waar naar verwachting de Fan Edition debuteert. Het zal naar verluidt worden verkocht in Duitsland en Europa. Het zou beschikbaar moeten zijn in 4G met Exynos 990 Octacore SoC voor € 699, terwijl de 5G-versie met een Snapdragon 865 € 799 zou moeten kosten.

Ja, dat is geen goedkope telefoon. Maar het is niet de bedoeling - het is gewoon iets goedkoper dan de high-end Samsung S20-modellen van eerder dit jaar. De Fan-editie zou bij lancering in zes kleuren moeten verschijnen: mintgroen, grijs (of blauw), wit, roze, perzik en rood.

Geschreven door Maggie Tillman.