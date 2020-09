De Samsung Galaxy 21 Ultra zou twee zoomcameras kunnen hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens berichten van Koreaanse media zou de Samsung Galaxy S21 Ultra - het topmodel dat wordt verwacht voor 2021 - de cameraconfiguratie kunnen wijzigen om de prestaties te verbeteren.

De verandering zou kunnen leiden tot het verwijderen van de vluchttijdsensor - een onderdeel dat enige acceptatie heeft gezien maar echt geen enorme impact heeft gehad op de smartphonemarkt - en het gebruik van een tweede telelens.

De opstelling zou waarschijnlijk zien dat de nieuwe lens 3x optische zoom biedt, terwijl een periscooplens 5x optische zoom biedt. Het doel zou zijn om de kwaliteit te verhogen die haalbaar is met de zoomcameras, maar om meer optische cameras te hebben die kunnen bijdragen op een ander zoomniveau.

De geruchten camera voor het 2021 Galaxy Ultra-model is waarschijnlijk: 108-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultrabreed, 10-megapixel 3x telefoto en ten slotte de 5x periscoop-telelenzen, waarvoor geen resolutie wordt gegeven.

De camera aan de voorkant zal naar verwachting 40 megapixels zijn.

Het is niet verwonderlijk dat dit niet de eerste keer is dat we deze reeks lenzen hebben gebruikt. De Huawei P40 Pro Plus gebruikt om deze reden twee telelenzen met 3x en 10x zoom, terwijl de Xiaomi Mi 10 Pro een 2x telelens gebruikt die hij doorgeeft als een portretlens, naast een 5x lens.

We zijn nog ver verwijderd van de verwachte lancering van Samsungs volgende vlaggenschiptelefoon, die waarschijnlijk in februari 2021 zal plaatsvinden. Er is nog genoeg tijd om plannen te wijzigen voordat we die datum bereiken.

Geschreven door Chris Hall.