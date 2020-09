Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de wereld opnieuw uitgenodigd voor een lanceringsevenement, dit keer zeggend dat het voor elke fan is.

Nu de Note-serie is gelanceerd en de nieuwe Galaxy Z Fold 2 ook is gelanceerd , is er nog een apparaat dat we in 2020 verwachten - en dat is de Samsung Galaxy S20 Fan Edition .

Samsung heeft bevestigd dat Galaxy Unpacked for Every Fan zal plaatsvinden op 23 september 2020, om 15:00 uur BST. Dit zijn de wereldwijde tijden voor het evenement:

San Francisco - 07:00 PDT

New York - 10:00 EDT

Londen - 15:00 BST

Berlijn - 16:00 CEST

Mumbai - 19:30 IST

Tokio - 23:00 JST

Sydney - 00:00 uur AEST 24 september

Samsung zal een livestream organiseren voor het evenement en dat zal gebeuren via de sociale kanalen van Samsung. We zullen de livestream insluiten zodra deze beschikbaar is.

Er is geen tekort aan lekken voor deze telefoon en naar een van die lekken wordt verwezen in de uitnodigingsvideo van Samsung. Die van kleur veranderende segmenten in de video weerspiegelen de kleuren waarin de Fan Edition naar verwachting zal verschijnen.

We hebben eerder gezien dat dit uitlekte, met veel opties in plaats van alleen het normale blauw of zwart dat vaak wordt aangeboden.

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is ontworpen als een iets goedkopere versie van de S20, waardoor fans tegen een lagere prijs toegang krijgen tot het apparaat dat eerder dit jaar werd uitgebracht. Het gerucht gaat niet dat het een enorme prijsdaling is, maar minder dan £ 700 of $ 900 voor het 5G-model maakt het potentieel interessant voor degenen die zich in februari niet hebben vastgelegd.

Samsung zal naar verwachting enkele compromissen sluiten - de achterkant is naar verwachting van glas, het scherm is Full HD + in plaats van Quad HD - terwijl sommige veranderingen in de camera betekenen dat deze niet zo krachtig is.

Maar tegelijkertijd gaat het gerucht dat de 5G-versie wereldwijd Qualcomm Snapdragon 865 zal zijn - en dat zal veel markten toegang geven tot deze wenselijke hardware die ze niet konden krijgen in de Galaxy S20.

Alle details worden officieel onthuld op 23 september, maar gezien de omvang van de lekken, vermoeden we dat er nog maar weinig te leren valt.

Geschreven door Chris Hall.