(Pocket-lint) - Zoals de markt verloopt, voelen premium-telefoons de druk. Vol met overdreven functies die niet altijd hun beloften nakomen en met prijzen die je doen huiveren, is de middenklasse in 2020 aan het dweilen. De oplossing? Goedkopere telefoons van topkwaliteit.

Dat is waar de Fan-editie om de hoek komt kijken - iets doen dat de S10 Lite eerder deed . Het neemt de meeste van de belangrijkste specificaties van het vlaggenschip en draait die om in een nieuw, aantrekkelijk apparaat. Dankzij een volledig spec-lek van een betrouwbare bron weten we nu alles over de Samsung Galaxy S20 Fan Edition , behalve de prijs.

De grote veranderingen ten opzichte van de S20 zitten in het display. Het is plat, verliest de gebogen randen van de S20 en schakelt over naar Gorilla Glass 3. Het zakt ook naar een resolutie van 2400 x 1080 pixels, wat op een 6,5-inch scherm resulteert in 407 ppi. Het is echter nog steeds een AMOLED-scherm.

Het krijgt ook de functie van de smartphone du jour, een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, dus het is moeilijk te zien dat het je aan de voorkant van het scherm ontbreekt.

Het WinFuture.de-rapport geeft aan dat er zowel 4G- als 5G-versies van deze telefoon zullen zijn en hier komt het probleem: de 4G-versie zal Exynos 990 zijn en de 5G-versie zal Snapdragon 865 zijn - tenminste in Duitsland, maar we denken dat dat zo zal zijn waar zijn in heel Europa. Je krijgt tenminste de optie, ook al kost het 5G-model iets meer.

Alle modellen krijgen 8 GB RAM en 128 GB opslag, terwijl een redelijke batterij van 4500 mAh het ding van stroom voorziet.

Draai de telefoon om en de achterkant is van glas in plaats van glas, wat voor sommige kopers misschien minder aantrekkelijk is, maar het hangt echt af van de prijs.

Er is een drievoudige camera-opstelling, met als hoofdsensor de 12 megapixel, 1.8 µm, f / 1.8 die we onlangs op andere apparaten hebben gezien. Het is gecombineerd met een 12 megapixel ultragroothoeklens en 8 megapixel 3x zoomlens.

Andere premium-specificaties zijn onder meer IP68-bescherming.

Zoals we eerder hebben gezien, is de telefoon verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren - en er zijn heel veel afbeeldingen beschikbaar via de bronlink hieronder als je meer wilt zien. We hoeven alleen de prijs te weten, maar het kan een van de aantrekkelijkste telefoons zijn die Samsung in 2020 heeft.

Geschreven door Chris Hall.