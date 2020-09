Moto Razr 2-specificaties lekken waardoor hoop van de tweede generatie wordt gewekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Motorola de Razr opnieuw uitvond als een opvouwbare telefoon , sprak het tot de verbeelding van nostalgische fans, maar het was niet bepaald een vlotte lancering, met recensenten die over het algemeen kritisch waren over de implementatie van de telefoon en vervolgens de Samsung Galaxy Z Flip die veel aandacht trok.

Er is veel gesproken over een tweede generatie versie van dit toestel , en velen verwachten een lancering op 9 september. Nu hebben we enkele specificaties om die geruchten uit te werken dankzij een betrouwbare Twitter-leaker.

Motorola razr 5G lijkt een goede upgrade ten opzichte van de #motorolarazr ... Het krijgt een SD765G 5G-chipset met 48 MP hoofdcamera en 20 MP camera aan de voorkant. De batterij is geüpgraded naar 2800 mAh.



Het is nu lichter, 190 g. 168.5x72.5x8mm zijn de nieuwe afmetingen. Gedachten? #motorola # razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2t - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 31 augustus 2020

Een van de punten van kritiek op de originele telefoon was het gebrek aan stroom voor de prijs. Motorola streeft nog steeds niet naar vlaggenschipprestaties, maar als u zich wendt tot de Snapdragon 765, wordt 5G aan zijn functieset toegevoegd, terwijl de stuklijst voor Motorola onder controle blijft. We verwachten dat het nog steeds vrij duur zal zijn, maar we vermoeden dat Snapdragon 765 voldoende kracht zal hebben om de ervaring te stimuleren.

Er wordt gezegd dat de telefoon lichter wordt, waardoor hij beter in zakformaat kan worden gedragen, terwijl de batterij een redelijke stoot tot 2800 mAh kan hebben, wat altijd welkom is.

Wat we niet weten van deze lekken, is hoe het scherm binnen het frame zit, wat een van de klachten was van de eerste telefoon. Toch duurt het niet lang voordat Motorola hopelijk alles onthult.

Geschreven door Chris Hall.