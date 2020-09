Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft nu de nieuwe versie van zijn opvouwbare telefoon, de Samsung Galaxy Z Fold 2 , volledig onthuld, waarin een aantal wijzigingen ten opzichte van het vorige toestel worden geschetst.

Het vertegenwoordigt een verschuiving naar de mainstream, met een algemeen gevoel dat opvouwbare telefoons nu veel meer onder het publieke bewustzijn zijn naarmate we verder gaan dan het eerste gen. Als zodanig integreert de Samsung Galaxy Z Fold 2 veel verbeterpunten op basis van feedback van klanten, waarbij het soort problemen wordt aangepakt dat we naar voren hebben gebracht in onze recensie van de originele telefoon .

Beginnend met het AMOLED-display, breidt het Infinity Flex-display zich uit tot 7,6 inch met een resolutie van 2208 x 1768 pixels. Er is een reductie van 27 procent in de randen en de camera aan de voorkant is nu in een gat geïntegreerd - het is een sensor van 10 megapixels, 1,22 µm en een diafragma van f / 2.2 - hetzelfde als de covercamera, geïntegreerd in het coverdisplay op de buiten.

Het hoofdscherm krijgt de adaptieve verversingssnelheid van de Note 20 Ultra , wat betekent dat het alles kan bieden van 11 tot 120 Hz op basis van de inhoud die je bekijkt.

Er is een enorme verschuiving opgetreden in het omslagdisplay, dat is uitgebreid tot 6,2 inch met een resolutie van 2260 x 816 pixels. Nogmaals, het is een AMOLED-paneel en de wijziging komt tegemoet aan de grootste kritiek op de originele telefoon: dat het buitenscherm gewoon niet groot genoeg was om echt nuttig te zijn. Door de uitbreiding van het display aan de buitenkant kun je onderweg meer doen, zonder dat je de telefoon steeds hoeft te openen.

Aan de achterkant van de telefoon krijgt de Z Fold 2 een unieke set cameras. De hoofdcamera is dezelfde 12 megapixel 1,8 µm sensor als de Galaxy S20 + , met een f / 1.8 diafragma. De ultragroothoeklens is ook hetzelfde, met 12 megapixels, 1,12 µm en f / 2.2, maar de telefoto verschilt van recente toestellen, met een 12 megapixel 1,0 µm sensor en f / 2.4 diafragma.

Er zijn veel slimme functies in de camera verwerkt om het unieke ontwerp van deze telefoon te ondersteunen. Wanneer u een foto van iemand maakt, kunt u het omslagdisplay een voorbeeld laten weergeven, wat betekent dat de fotograaf het hoofdscherm krijgt terwijl het onderwerp ook een voorbeeld krijgt. Het onderwerp kan dan ook de camera bedienen en zijn hand opsteken om de zelfontspanner te activeren. Samsung zegt dat dit betekent dat de persoon die poseert geen controle kan hebben over de foto die wordt gemaakt en dat het ook geweldig zal zijn voor het maken van selfies.

Op het videofront kan de telefoon uw beweging rond het frame volgen en u in het midden houden. Als je bijvoorbeeld danst, zal dit een betere kadrering mogelijk maken, zonder dat iemand anders je kan volgen om je in het midden van de foto te houden. Nogmaals, het is een groot spel voor makers van inhoud, waardoor je meer vrijheid hebt om te bewegen zonder je zorgen te hoeven maken dat je uit het frame stapt.

De grote software-push van Samsung lijkt te zijn op de uitbreiding van de Flex-modus, een functie die wordt opgetild vanaf de Z Flip , waardoor je de telefoon kunt opvouwen en bedieningselementen op de onderste helft van het scherm kunt krijgen en je inhoud erboven.

Dit werkt zowel in de camera als in een reeks andere apps, vooral rond media- en videoconsumptie. Er is een nieuw scharnierontwerp waarmee u het scherm in elke gewenste hoek kunt instellen, zodat u echt kunt profiteren van het vouwformaat.

Hoewel de telefoon wordt geleverd in Mystic Bronze en Mystic Black, zijn er aanpassingsopties met metallic zilver, rood, blauw en goud inzetstukken voor scharnieren. Op het moment van schrijven weten we niet of er extra kosten zullen zijn voor deze aanpassing.

De telefoon wordt aangedreven door een 7nm octa-core processor en Samsung heeft niet aangegeven wie wat krijgt, maar we vermoeden dat het in sommige regios Exynos 990 is en in andere Snapdragon 865. Er is 12 GB RAM en 256 GB opslag. Het is een 5G-telefoon en er is een batterij van 4500 mAh.

De prijs zal naar verwachting £ 1799 bedragen in het VK met beschikbaarheid vanaf 18 september. Over het algemeen ziet het eruit als een geweldige opfrissing van wat een baanbrekend apparaat is, dat veel pijnpunten van de originele telefoon aanpakt.

squirrel_widget_339457

Geschreven door Chris Hall.