Samsung Unpacked Part 2: Hoe bekijk je de volledige onthulling van de Galaxy Z Fold 2

(Pocket-lint) - Samsung heeft bevestigd dat het Unpacked Part 2 zal hosten, waar het alle details over de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 2 zal onthullen.

De nieuwe opvouwbare telefoon werd aangekondigd bij de lancering van de Galaxy Note 20 , maar op dat moment zei Samsung dat de volledige details zouden volgen: Unpacked Part 2 gaat daarvoor zorgen.

Samsung heeft bevestigd dat het evenement beschikbaar zal zijn vanaf 10 uur EDT op 1 september 2020. Dit zijn de tijden over de hele wereld:

San Francisco - 07:00 PDT

Londen - 15:00 BST

Berlijn - 16:00 CEST

Mumbai - 19:30 IST

Tokio - 23:00 JST

Sydney - 00:00 AEST 2 september

Ja, de video is hierboven ingesloten, dus klik gewoon op afspelen zodra de videostream start.

Samsung heeft al aangekondigd waar het evenement over gaat en zegt dat het "de baanbrekende functies van de Galaxy Z Fold 2 grondig zal onderzoeken".

We verwachten geen grote verrassingen, aangezien we de telefoon al hebben gezien in afbeeldingen die Samsung heeft gedeeld, en we hebben een aantal stukjes informatie gehoord over het grotere scherm en we weten dat het 5G wordt.

Maar we weten niet echt wat de telefoon aandrijft, we hebben geen cameradetails en we hebben geen wereldwijde prijzen, hoewel de pre-registratie open is sinds de aankondiging.

Als een apparaat van de tweede generatie zijn we enthousiast over de verbeteringen die zijn aangebracht in de originele Fold . Dat was in veel opzichten een baanbrekend apparaat, maar het is ook duidelijk dat er veel gebieden zijn waarop Samsung het gemakkelijk kon verbeteren.

We brengen je alle details over de Samsung Galaxy Z Fold 2 zodra we ze hebben.

Geschreven door Chris Hall.