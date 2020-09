Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een patroon ontstaan waarbij Samsung zijn vlaggenschip Galaxy S- en Galaxy Note-series lanceert, gevolgd door een "Lite" -model, of een meer betaalbaar model een paar maanden later.

Met de lancering van de Galaxy S20, S20 + en S20 Ultra in maart 2020, doen er geruchten de ronde over een Galaxy S20 Lite, of Galaxy S20 Fan Edition (FE) zoals deze wordt genoemd.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Galaxy S20 Fan Edition of Galaxy S20 Lite.

Aankondiging van september 2020?

Oktober 2020 beschikbaarheid?

De strategie van Samsung met zijn "Lite" -apparaten was om ze enkele maanden na de release van de duurdere apparaten waarop ze zijn gebaseerd aan te kondigen, maar er is geen standaardpatroon van zes maanden of negen maanden.

De Samsung Galaxy S10 Lite werd aangekondigd in januari 2020, negen maanden na de S10-serie. De Note 10 Lite werd echter ook aangekondigd in januari 2020, vijf maanden na de Note 10 en Note 10+.

Het is daarom een beetje onbekend wanneer we de Galaxy S20 Fan Edition precies zullen zien verschijnen, hoewel geruchten suggereren dat Q4 en oktober 2020 de ronde doen.

Goedkoper dan Galaxy S20

Ongeveer £ 580 / $ 760

De Samsung Galaxy S10 Lite begon op £ 579 in het VK en $ 650 in de VS, waarmee een paar honderd van de startprijs voor de Galaxy S10-reeks werd geschoren.

Het gerucht gaat dat de Galaxy S20 Fan Edition gelanceerd wordt met een gewonnen prijs van 900.000, wat ongeveer £ 580 is in het VK of $ 760 in de VS, die beide lager zijn dan de S20, zoals verwacht.

Verschillende kleuren in Europa

Kunststof achterkant

IP68 waterdichtheid

Op basis van de lekken lijkt het erop dat de Samsung Galaxy S20 Fan Edition een bijna identiek ontwerp zal volgen als de Galaxy S20, maar de glazen achterkant vervangen door een plastic achterkant. Het zou ons niet verbazen om "glasstic" te zien zoals de standaard Galaxy Note 20 en er wordt gezegd dat er een aantal kleuropties zal zijn in Europa, waarbij een volledig assortiment lekt.

Verwacht wordt dat de Galaxy S20 FE een geprononceerde rechthoekige cameramodule aan de achterkant heeft - zoals de S20-serie en de Note 20-serie beide functies - en er wordt gezegd dat hij een 3,3 mm-camera aan de voorkant heeft.

Aangenomen wordt dat de Galaxy S20 Fan Edition in de buurt van 161 x 73 x 8 mm meet - ongeveer even groot als de Galaxy S20 + - en er wordt beweerd dat deze IP68 water- en stofbestendigheid heeft .

Tussen 6,4 en 6,5 inch

120Hz verversingssnelheid

Plat, AMOLED

Vingerafdruksensor onder display

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition zou een scherm hebben tussen de 6,4 en 6,5 inch op basis van de renderlekken, waardoor het tussen de S20 en S20 + zou komen te zitten. Er wordt ook gezegd dat het een 120Hz verversingssnelheid heeft , zoals de vlaggenschip S20-modellen bieden.

Een AMOLED-paneel wordt verwacht en een gecentraliseerde camera aan de voorkant wordt ook gemeld. Geruchten suggereren ook dat het apparaat een vingerafdruksensor onder het display zal bieden.

Op basis van de weergaven zal de Galaxy S20 Fan Edition echter een plat beeldscherm hebben in plaats van gebogen, zoals de Galaxy S10 Lite.

Pricebaba.com

Qualcomm Leeuwenbek 865 / Exynos 990

6 GB / 8 GB RAM

4500 mAh batterij

De eerste geruchten rond de Galaxy S20 FE suggereerden dat het apparaat de Qualcomm Snapdragon 865- chipset wereldwijd zou aanbieden, en niet Exynos in sommige regios, hoewel er nu ook een model met Exynos is verschenen. Dat roept vragen op over welke versie waar verkocht zal worden.

Er wordt gemeld dat het Qualcomm-model 6 GB RAM zal hebben, terwijl het Exynos-model is verschenen met 8 GB RAM. Geruchten suggereren ook 4G- en 5G-modellen, die beide op de Bluetooth SIG-certificeringswesbite verschijnen.

Het gerucht gaat dat de batterijcapaciteit 4500 mAh is - hetzelfde als de Galaxy S20 +.

Drievoudige achterzijde (12 MP + 12 MP + 8 MP)

32 MP voorkant

Volgens rapporten zal de Galaxy S20 Fan Edition een drievoudige camera aan de achterzijde hebben, net als de Galaxy S20 .

De make-up van de camera zou zich dicht bij de Galaxy S20 bevinden, maar zonder de grotere 64 megapixel telelenssensor. In plaats daarvan wordt gezegd dat het bestaat uit een 12-megapixel hoofd-, een 12-megapixel telefoto en een 8-megapixel ultrabrede sensor, met 3x optische zoom.

Er wordt gesuggereerd dat de camera aan de voorkant een sensor van 32 megapixels heeft.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Samsung Galaxy S20 Fan Edition.

De Samsung Galaxy S20 FE is op de Bluetooth SIG-certificeringswebsite verschenen in 4G- en 5G-varianten. De apparaten zijn opgemerkt door MySmartPrice, maar de certificeringssite biedt geen verdere details over de apparaten.

Leaker Evan Blass (@evleaks) heeft verschillende afbeeldingen en videos van de Galaxy S20 FE op Twitter gedeeld. Zijn tweets zijn beschermd , dus je moet hem volgen om het apparaat vanuit elke hoek te bekijken. Maar hier is een van de fotos die hij heeft gepost:

Twee apparaten waarvan wordt aangenomen dat het versies van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition zijn, zijn gecertificeerd , waardoor de vraag rijst wat deze telefoon daadwerkelijk van stroom zal voorzien.

Evan Blass heeft afbeeldingen van hoge kwaliteit gedeeld van de aanstaande Fan Edition van de Galaxy S20.

Betrouwbare leaker Steve Hemmerstoffer werkte samen met Pricebaba om een aantal weergaven van de S20 Fan Edition te produceren. Er werden ook enkele extra details onthuld, waaronder schermgrootte, ontwerpdetails en afmetingen.

Pricebaba.com

De Samsung Galaxy S20 FE verscheen op Geekbench met een Exynos 990-processor en 8 GB RAM, wat suggereert dat er misschien toch een internationale variant is.

Leaker Ice Universe tweette enkele details over de Galaxy S20 Fan Edition-cameras.

Galaxy S20 FE camera:

50 MP GN1

12 MP IMX555 - IJsuniversum (@UniverseIce) 26 juli 2020

De Galaxy Club meldde dat de Samsung Galaxy S20 FE dezelfde batterij zal hebben als de Galaxy S20 +, wat neerkomt op een capaciteit van 4500 mAh. Er wordt ook gezegd dat het in een aantal kleurrijke opties in Europa verkrijgbaar is.

De Zuid-Koreaanse site The Elec meldde dat de Galaxy S20 FE beschikbaar zou zijn in Ocotber 2020 en 900.000 gewonnen zou kosten, wat ongeveer £ 580 is in het VK en $ 760 in de VS.

Leaker Ice Universe tweette dat de Galaxy Fan Edition de Qualcomm Snapdragon 865, een 120Hz-scherm, IP68 water- en stofbestendigheid en een punch-hole frontcamera zou bevatten. Hij zei ook "goede prijs" en beweerde dat het apparaat in het vierde kwartaal zou aankomen.

De Samsung Galaxy S20 Lite is op Geekbench verschenen met de Qualcomm Snapdragon 865-processor en 6 GB RAM.

Geschreven door Britta O'Boyle.