Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung onthulde in de eerste helft van 2019 zijn eerste opvouwbare smartphone in de Galaxy Fold. Sindsdien heeft het een vaste versie van het toestel uitgebracht, gevolgd door de Galaxy Z Flip die horizontaal in plaats van verticaal kan worden opgevouwen, en recentelijk een tweede generatie van de Fold in the Z Fold 2 .

Het bedrijf zal daar waarschijnlijk niet stoppen, hoewel het aan het einde van Galaxy Unpacked 2020 in augustus werd gegeven, zei het dat opvouwbare producten en 5G de pijlers waren van de smartphone-activiteiten van Samsung in de toekomst.

Met geruchten over een goedkoper Galaxy Z Fold-apparaat in de maak, hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over wat we verwachten de Galaxy Z Fold Lite te heten.

Galaxy Z Fold e

Galaxy Z Fold Lite

Toen Samsung de Galaxy S10-serie lanceerde, introduceerde het een goedkoper model genaamd de Samsung Galaxy S10e , met dezelfde processor maar bezuinigd op een aantal ontwerpaspecten, zoals een plat beeldscherm in plaats van een gebogen scherm.

In navolging van de S10e kondigde Samsung de S10 Lite aan , een voorproefje van de designelementen die we toen zagen op de Galaxy S20-reeks. Hoewel er nog geen e-model of Lite-model voor de S20-reeks is - het gerucht gaat dat het in de vorm van de Galaxy S20 FE komt - is er een Note 10 Lite .

We verwachten dat een goedkoper model van de Galaxy Z Fold ofwel de Galaxy Z Fold e of de Galaxy Z Fold Lite wordt genoemd, hoewel we ons geld op de laatste zouden steken, gezien de laatste paar goedkopere vlaggenschip-smartphonemodellen om te lanceren droeg de Lite-branding. Het kan ook Galaxy Z Fold 2 e of Galaxy Z Fold 2 Lite worden genoemd. Er zijn voorlopig echter niets concreets in geruchten, dus het blijft momenteel een raadspel.

2021

Ongeveer $ 1000

Oorspronkelijk was er enige discussie dat de Galaxy Z Fold Lite naast de Galaxy Z Fold 2 en Note 20 zou worden onthuld op het Galaxy Unpacked-evenement van 5 augustus, maar voorafgaand aan het evenement werd gemeld dat Samsung het goedkopere vouwapparaat had uitgesteld tot 2021.

Op dit moment is er geen sprake van wanneer er in 2021 een goedkoper model van de Galaxy Fold zou kunnen verschijnen, maar aangezien er al geruchten over zijn begonnen, is rond de tijd van de lancering van de Galaxy S21 of Galaxy S30 misschien niet al te onredelijk een suggestie. Als dit het geval is, kunnen we begin maart iets verwachten - wat twee jaar zou zijn sinds de originele Galaxy Fold voor het eerst werd onthuld.

Qua prijs gaan er geruchten over $ 900 en $ 1100. Aangezien de Galaxy Fold werd gelanceerd voor iets minder dan $ 2000, zou dit de Fold Lite behoorlijk verleidelijk maken voor velen die geïnteresseerd zijn in opvouwbare items, maar die niet de hoge prijskaartjes willen betalen die eraan verbonden zijn.

Glas en aluminium

Geen extern beeldscherm of kleiner extern beeldscherm

Verticaal vouwmechanisme

Er zijn enkele suggesties dat een goedkopere Galaxy Fold het externe beeldscherm zou opofferen om de kosten te drukken. Het scharnier zou waarschijnlijk hetzelfde zijn als de Galaxy Z Fold 2, en het flexibele display zijn niet echt gebieden waar hoeken kunnen worden gesneden, maar dat betekent wel dat er ergens anders compromissen moeten worden gesloten om $ 1000 van het prijskaartje te scheren. van het origineel.

Gezien de geruchten over de Galaxy Fold Lite, zouden we een verticale vouw verwachten in plaats van een horizontale vouw zoals de Galaxy Z Flip . We verwachten ook een solide bouwkwaliteit - waarschijnlijk een combinatie van glas en aluminium - en het zou niet zo verwonderlijk zijn om een geperforeerde camera te zien - misschien slechts één binnen als er geen extern beeldscherm is.

Een Samsung-patent dat door LetsGoDigital is ontdekt, ziet een opvouwbaar apparaat met een smal notificatiepaneel dat zich uitstrekt over de hoogte van het apparaat aan de voorkant. Dit zou erop kunnen wijzen dat de Fold Lite misschien een klein display aan de voorkant heeft, alleen voor meldingen, zodat u het apparaat niet hoeft te openen om te zien wat er aan de hand is. Hetzelfde patent suggereert waterdichtheid , maar we betwijfelen of dat voor een Lite-model zou komen, vooral omdat het niet op de meer premium Z Fold 2 zit.

Rond 7,5-inch intern display

UTG of plastic

AMOLED-paneel waarschijnlijk

De Galaxy Z Fold 2 heeft een 7,6-inch intern display met UTG zoals de Galaxy Z Flip, terwijl de originele Galaxy Fold een 7,2-inch display heeft met een plastic omhulsel.

Het is momenteel niet duidelijk of de Galaxy Z Fold Lite hetzelfde interne display zou bieden als de Fold of Z Fold 2, maar gezien de problemen met Fold, hopen we dat Samsung kiest voor de UTG-optie. Er is echter de suggestie van geen UTG.

Extern heeft de Galaxy Fold een 4,6-inch display, terwijl de Galaxy Z Fold 2 een 6,3-inch display heeft. Het kan zijn dat de Galaxy Fold Lite helemaal geen extern beeldscherm heeft, of misschien wel het notificatiepaneel zoals het patent suggereert.

Misschien Qualcomm SD765

256 GB opslagruimte gerapporteerd

5G?

Het is de hardware waarvan we denken dat deze waarschijnlijk de grootste hit zal krijgen in vergelijking met de Galaxy Fold of Galaxy Z Fold 2. Omdat we verwachten dat Samsung een Fold Lite zal leveren met hetzelfde scharniermechanisme als de Galaxy Z Fold 2 - of zeker zeer vergelijkbaar - we vermoeden dat het de processor, RAM, opslag en batterij-elementen zullen zijn die de kosten zullen nemen om de kosten laag te houden.

Dit is natuurlijk allemaal speculatie voor nu, maar het zou niet zo verwonderlijk zijn om de Qualcomm Snapdragon 765-chipset aan boord te zien in plaats van bijvoorbeeld het vlaggenschip Snapdragon 865 - hoewel dit ook is gemeld - en we verwachten geen 12 GB RAM zoals de originele Fold. Opslag is gerapporteerd als 256 GB. Als de SD765 echter wordt gebruikt, zou de Fold Lite 5G zijn, aangezien deze processor 5G heeft geïntegreerd.

In tegenstelling tot wat we echter denken, tweette Max Weinbach dat de Z Fold Lite de Qualcomm Snapdragon 865 zou hebben, maar zonder 5G-ondersteuning en een ander gerucht noemde ook alleen 4G. Weinbach zei wel dat er dingen konden veranderen.

Drievoudige achterkant voorgesteld door patent

Dubbele selfie

Een ander gebied dat een kleine hit kan krijgen, is de camera-afdeling. Het patent dat door LetsGoDigital werd opgemerkt, suggereert een drievoudige camera aan de achterzijde met een vierkante derde lens, wat een periscoopzoomlens suggereert. Er zitten ook twee selfiecameras aan de voorkant in het patent. Niets wijst er echter op dat het patent voor de Galaxy Z Fold Lite is.

Qua cameras zou het niet zo verwonderlijk zijn om het Galaxy Note 20-systeem aan boord te zien. We vermoeden dat de make-up van de Note 20 Ultra de kosten te veel zou opdrijven, maar je weet maar nooit. Wanneer er meer geruchten verschijnen rondom de camerasamenstelling van de Galaxy Fold Lite, zullen we deze hier zeker opnemen.

Hier zijn alle geruchten over de Galaxy Z Fold Lite die we tot nu toe hebben gehoord.

Sammobile meldde dat het modelnummer waarvan wordt beweerd dat het geassocieerd is met de Galaxy Fold Lite - SM-F415F - in feite niet voor dat apparaat is, en zelfs niet voor een opvouwbaar apparaat. In plaats daarvan zou het modelnummer betrekking hebben op de Galaxy M31 die eerder in 2020 in India werd gelanceerd.

Er gaan geruchten dat de Samsung Galaxy Fold Lite het modelnummer SM-F415F zou hebben, dat is gespot op de ondersteuningspaginas van Samsung India . Er werden echter geen verdere details over het apparaat gegeven.

Sammobile zei dat een rapport uit Zuid-Korea heeft gesuggereerd dat de Samsung Galaxy Z Fold Lite op 5 augustus zou worden aangekondigd naast de Galaxy Z Fold 2, maar het is uitgesteld tot 2021 en het kost 1 miljoen gewonnen - wat zou zijn onder $ 900 of £ 700.

LetsGoDigital publiceerde een aantal renders op basis van een Samsung patent dat een opvouwbaar apparaat laat zien met een klein notificatiepaneel aan de voorkant.

Twitter-gebruiker @showmetechbru heeft een paar specificaties opgesomd waarvan hij beweert dat ze naar de Galaxy Fold Lite zullen komen, samen met enkele afbeeldingen.

Specificaties van Samsung Galaxy Fold Lite:



-Galaxy Fold Lite 4G

-Geen 5G-ondersteuning

-Leeuwenbek 865

-256GB opslag

-Gebouwd uit aluminium en glas

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display heeft geen UTG

-Beschikbaar internationaal

- $ 1099 #galaxyfoldlite #galaxyfold #foldables #smartphone #samsung pic.twitter.com/EnN4vrgyZ4 - Bruno Ayres Martinez (@showmetechbru) 13 mei 2020

Max Weinbach volgde een tweet op waarin hij zei dat de Galaxy Fold Lite zou worden gebouwd van aluminium en glas, de Qualcomm Snapdragon 865-processor zou bevatten, maar geen 5G.

-Beschikbaar internationaal

-Geen 5G-ondersteuning

-Leeuwenbek 865

-Gebouwd uit aluminium en glas aan de buitenkant

- $ 1099

-Winnaar2



Dit kan veranderen omdat deze informatie de neiging heeft snel te veranderen, vooral wanneer dit de eerste is die u over een apparaat hoort. - Max Weinbach (@MaxWinebach) 12 mei 2020

Leaker Max Weinbach zei dat Samsung volgens geruchten een Galaxy fold e zou aankondigen, die $ 1100 zou kosten. Hij zei ook dat het bedrijf aan drie opvouwbare producten werkte, twee met plastic displays en één met ultradun glas.

Geschreven door Britta O'Boyle.