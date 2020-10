Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung kondigt doorgaans elk jaar twee vlaggenschip-smartphoneseries aan : de Galaxy S en de Galaxy Note, waarvan de eerste in de eerste helft van het jaar wordt gelanceerd en de tweede in de tweede helft.

Nu de Galaxy Note 20 officieel wordt onthuld op 5 augustus, zullen alle hoofden zich richten op de volgende Galaxy S, die de Galaxy S21 of de Galaxy S30 zou kunnen heten.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over wat we kunnen verwachten voor de volgende Samsung Galaxy S-smartphones.

Waarschijnlijk Galaxy S21, S21 + en S21 Ultra

Galaxy S30 is mogelijk

Voordat de Samsung Galaxy S20 arriveerde, was de naamgevingsstrategie voor de Galaxy S-apparaten van Samsung gemakkelijk te voorspellen, aangezien het bedrijf opeenvolgende nummers volgde.

Nadat Samsung in 2020 van de Galaxy S10 naar de Galaxy S20 is gesprongen, is het nu moeilijker om te bepalen hoe de volgende Galaxy S in de toekomst zal gaan heten. We zouden ons geld steken in de Galaxy S21, Galaxy S21 + en Galaxy S21 Ultra omdat dit ook zou aansluiten bij het jaar, maar het bedrijf zou ook de Galaxy S30 kunnen gebruiken.

Voorlopig heeft Samsung de naam voor het volgende Galaxy S-apparaat niet bevestigd, maar zoals de meeste geruchten het de Galaxy S21 noemen, zullen we het daar in deze functie naar verwijzen totdat er enig onderbouwend bewijs is dat anders suggereert.

Wordt naar verwachting aangekondigd in februari 2021

Waarschijnlijk te koop vanaf maart 2021

Samsung kondigt de Galaxy S-reeks smartphones meestal in februari aan, gevolgd door een release in maart, dus we verwachten hetzelfde voor 2021.

De Samsung Galaxy S9 werd aangekondigd op 25 februari en is vanaf 16 maart te koop. De Galaxy S10 werd aangekondigd op 20 februari en is te koop vanaf 8 maart en de Galaxy S20 werd aangekondigd op 11 februari en te koop vanaf 6 maart.

We verwachten dat de Galaxy S21-serie op 5 maart of 12 maart in de uitverkoop gaat, maar we nemen voorlopig een weloverwogen schatting.

Qua prijs zouden we verwachten dat de toestellen zich in een vergelijkbare situatie bevinden als hun voorgangers, met de Galaxy S21 de goedkoopste en de Galaxy S21 Ultra - als die er is - het vlaggenschip.

Premium design van glas en metaal

Drastisch herontwerp onwaarschijnlijk

De Samsung Galaxy S20-serie heeft een paar wijzigingen aangebracht aan de voorkant van het ontwerp ten opzichte van de S10-serie (waarbij de S10 Lite buiten beschouwing wordt gelaten), waarbij de camerabehuizing aan de achterkant van het midden naar de linkerhoek is verplaatst.

De voorkant bleef echter grotendeels ongewijzigd met een geperforeerde camera in het midden van het scherm bovenaan. Het is nog niet duidelijk of Samsung het ontwerp drastisch zal veranderen ten opzichte van de Galaxy S20 - we verwachten enkele veranderingen te zien, maar we verwachten geen volledig herontwerp.

Een waterdichte behuizing met een glazen achterkant en een metalen frame zal waarschijnlijk blijven voor de Galaxy S21 met nieuwe kleuropties.

De grootste verandering zou kunnen komen als Samsung erin slaagt een camera aan de voorkant onder het scherm aan te bieden, maar er is slechts één gerucht dat dit tot nu toe een mogelijkheid is. Als de zaken grotendeels hetzelfde blijven, verwacht dan dat de Galaxy S21 Ultra er weer uitziet als het vlaggenschip, net als de S20 Ultra .

Weer drie maten?

Vernieuwingsfrequenties van 120 Hz

Gebogen randen

De Samsung Galaxy S20 heeft een 6,2 inch display, de S20 + een 6,7 inch display en de S20 Ultra heeft een 6,9 inch display. Ze hebben allemaal gebogen randen en hebben allemaal een Quad HD + resolutie met een verversingssnelheid van 120 Hz .

We verwachten vergelijkbare schermformaten in de Galaxy S21, S21 + en S21 Ultra - als er weer drie apparaten zijn - en we verwachten ook weer de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. We zouden ook gebogen schermen verwachten, althans op de S21 + en S21 Ultra.

Exynos 991/992 of 1000 / Qualcomm Snapdragon 875, 5G

128 GB / 256 GB opslagopties

S21 Plus: 4800 mAh-batterij

S21 Ultra: 5000 mAh-batterij

Er is gesuggereerd dat de Samsung Galaxy S21 Ultra zal draaien op de onaangekondigde Exynos 1000 - een 5nm-chipset die zou concurreren met de onaangekondigde Qualcomm Snapdragon 875 - die de Amerikaanse versie van het apparaat waarschijnlijk zal bieden.

Wat betreft de standaard Galaxy S21 en S21 +, het is momenteel onduidelijk welke chipsets ze van stroom zullen voorzien, maar de Exynos 991/992 (naam nog niet bevestigd) is voorgesteld. Er wordt ook beweerd dat er 5G-varianten van alle drie de apparaten zullen zijn en dat ze worden aangeboden in opslagopties van 128 GB en 256 GB.

Qua batterijcapaciteiten heeft de S21 Ultra waarschijnlijk de grootste, gevolgd door de S21 + en vervolgens de S21. Vroege lekken suggereren dat de Galaxy S21 + een hobbel zal hebben tot 4800 mAh, terwijl wordt gesuggereerd dat de S21 Ultra het bij 5000 mAh zal houden. Er wordt aangenomen dat de batterij van de Ultra de 3C-certificering in China heeft doorstaan, wat suggereert dat 5000 mAh nauwkeurig is.

Camera aan de voorkant onder het display?

108 MP hoofdcamera geruchten

OIS op camera aan de voorkant?

Samsung gaat het aanbod van cameras voor de S20-modellen een boost geven. Vroege rapporten suggereerden dat de hoofdcamera naar 150 megapixels zou kunnen gaan, maar we hebben recentelijk een betrouwbare bron gezien die zegt dat deze zich zal houden aan de 108 megapixels van de S20 Ultra. We verwachten ook dat de DepthVision-sensor uit de Ultra wordt verwijderd.

Wat we in plaats daarvan zouden kunnen zien, zijn in plaats daarvan twee telelenzen. Er wordt gedacht dat om de zoomprestaties te verbeteren, er een telelensaanbod op middellange en lange termijn zal zijn, met een 3x en 5x lens. Dat zou kunnen betekenen dat zoomen tot 3x een hogere kwaliteit heeft voordat het overschakelt naar de 5x optische zoom voor de langere afstanden.

Er is tot nu toe weinig gezegd over wat we zouden kunnen zien op de Galaxy S21 / 21 + -modellen.

Hier zijn alle geruchten rond de Samsung Galaxy S21 of Galaxy S30.

Wat wordt beschouwd als de batterij voor de Samsung Galaxy S21 Ultra , is geregistreerd bij de Chinese certificeringsinstantie 3C, die eerdere lekken bevestigt dat de S21 Ultra een batterij van 5000 mAh zal hebben.

Volgens bronnen in Korea zou de next-gen Ultra van Samsung twee zoomlenzen kunnen gebruiken om een camerasysteem te creëren dat kan wedijveren met Huawei.

Het lijkt erop dat de batterij van de S21 Ultra geen grote boost zal krijgen , met een melding van 5000 mAh .

Volgens een Twitter-leaker met een goede reputatie behoudt de Samsung Galaxy S21 Ultra de 108 megapixel hoofdcamera.

De 2020 Samsung Galaxy S21 / S30-apparaten krijgen mogelijk een grotere batterijcapaciteit dan de S20-modellen.

De volgende generatie Snapdragon-chipset van Qualcomm zal pas eind 2020 worden onthuld, maar Roland Quandt van WinFuture beweerde op Twitter dat hij Snapdragon 875 SoC heet met de codenaam SM8350.

De nieuwe processor voor mobiele apparaten zal naar verwachting worden gebouwd op een 5nm-proces, waarbij Qualcomm een Cortex X1 en Cortex A78 architecturale combinatie met grote kern gebruikt. De verwachting is dat het zal worden gebruikt in de Amerikaanse modellen van de Galaxy S21, althans het Ultra-model.

Een leaker genaamd Mauri QHD beweerde op Twitter dat de Samsung Galaxy S21 Ultra mogelijk een onaangekondigde Exynos 1000-chipset van 5 miljoen gebruikt, terwijl de Galaxy S21 zal kiezen voor de Exynos 991 of 992 zonder AMD GPU. De leaker zette een vraagteken naast de Galaxy S21 +.

Sammobile meldde dat zijn bronnen beweerden dat Samsung drie modellen maakt voor de Galaxy S21-serie, waarschijnlijk de Samsung Galaxy S21, S21 + en S21 Ultra - hoewel de namen kunnen veranderen.

De site zei ook dat de modelnummers voor de 5G-varianten SM-G991, SM-G996 en SM-G998 zijn en dat ze in ontwikkeling zijn met 128 GB en 256 GB opslagopties.

Sammobile meldde dat Samsung blijkbaar twee Galaxy 21-prototypes aan het testen was: een met een 1/2-inch frontsensor waarvan hij denkt dat deze een resolutie van 48 MP heeft en de andere met een 1 / 2,55-inch sensor met een resolutie van 12 MP en OIS.

Leaker Ice Universe tweette dat Samsung overweegt om eerst cameratechnologie onder het scherm te gebruiken op de Galaxy S21 en de technologie aan het testen is.

Er verscheen een rapport over Clien waarin werd beweerd dat Samsung een 150-megapixel 1-inch sensor ontwikkelde met dezelfde Nonacell-technologie als de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het gerucht gaat niet dat de sensor zal worden gebruikt in de Galaxy S21, maar het is mogelijk dat een versie ervan zou kunnen zijn.

