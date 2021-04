Samsung Galaxy Unpacked: bekijk de onthulling van de krachtigste Galaxy tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung houdt in april een virtueel Galaxy Unpacked-evenement, waar Samsung belooft de krachtigste Galaxy tot nu toe te onthullen.

Het evenement wordt live gestreamd, zodat iedereen over de hele wereld kan afstemmen om de onthulling zelf te zien. Hier is alles wat u moet weten.

Het Galaxy Unpacked-evenement van Samsung vindt plaats op 28 april om 10.00 uur ET. Hier zijn lokale tijden:

San Francisco - 07:00 PDT

New York - 10:00 EDT

Londen - 15:00 BST

Berlijn - 16:00 CEST

New Delhi - 19:30 IST

Tokio - 23:00 JST

Syndey - 00:00 29 april

Een livestream zal beschikbaar zijn op de Samsung Newsroom- site en op YouTube. We zullen de video hier insluiten zodat u deze kunt bekijken zodra deze beschikbaar is.

Samsung heeft gezegd dat het de "krachtigste Galaxy" zal onthullen. We vermoeden dat dit een laptop gaat worden in plaats van een telefoon, dus de Galaxy Book zit in het frame. De teaservideo laat zien dat het apparaat wordt bewerkt, met krachtige gebeurtenissen onderweg - wat misschien 5G-connectiviteit suggereert - terwijl de slotscène eruitziet alsof iemand een notebook opent.

Gelukkig zijn er een paar apparaten gelekt , dus we hebben een goed idee wat we kunnen verwachten.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy Book Pro de opvolger zal zijn van de vorige Galaxy Book en misschien 5G-connectiviteit met zich meebrengt. Er wordt gezegd dat sommigen in 13 en 15-inch versies. We weten niet wat dit model zal aandrijven - de Galaxy Book S kwam in zowel Intel- als Qualcomm- versies, dus hij komt uit een enigszins wiebelige positie.

De Galaxy Book Pro 360 zal naar verwachting S Pen-ondersteuning bieden als een andere invoeroptie.

Samsung werkt al een aantal jaren met AMD en men gelooft dat het resultaat Exynos-hardware met een AMD GPU zal zijn. Eerder in 2021 bevestigde Samsung dat het de resultaten van deze samenwerking zou onthullen in een vlaggenschip van Samsung. Aangenomen werd dat het de Galaxy Fold 3 zou zijn, maar het kan zijn dat dit in plaats daarvan gericht is op de notebooks van Samsung.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.