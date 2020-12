Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Samsung Galaxy Z Flip zal worden opgevolgd door een opvouwbare clamshell van de volgende generatie, en er is hoop dat dit een grote upgrade zal zijn.

Toen we de Galaxy Z Flip van Samsung beoordeelden , deden we dat met veel opwinding. Dat model is vervolgens bijgewerkt met 5G en de Qualcomm Snapdragon 865 Plus, maar behoudt hetzelfde fysieke ontwerp - het is nu net sneller. Maar er zijn nog steeds tekortkomingen, zoals het kleine externe beeldscherm.

De volgende Samsung Galaxy Z Flip biedt Samsung echter de kans om deze fouten recht te zetten. Hier is alles wat we er tot nu toe over weten.

Samsung Galazy Z Flip 3 waarschijnlijk

Hoewel het origineel de Galaxy Z Flip heette, gevolgd door de Galaxy Z Flip 5G, wordt aangenomen dat het volgende model de Galaxy Z Flip 3 zal zijn. De rechtvaardiging hiervoor is dat de 5G-versie wordt beschouwd als de tweede generatie - terwijl Samsung ook de naamgeving van de Z Flip- en Z Fold-modellen wil afstemmen.

Dat zal waarschijnlijk het 2021-model met de naam Samsung Galazy Z Flip 3 zien, hoewel we vermoeden dat deze verder zullen worden toegevoegd met respectievelijk 5G en 4G, met twee aangeboden apparaten, het premium 5G-model en een goedkoper 4G-model.

Zal waarschijnlijk medio 2021 debuteren

Galaxy Z Flip uitgebracht in februari 2020; Z Flip 5G in augustus 2020

Als Samsung zijn normale releaseschema zou handhaven, zou een Galaxy Z Flip 3 een jaar na het origineel arriveren, dat zou rond februari 2021 zijn - naast de Galaxy S21 . Geruchten suggereren echter dat dit niet het geval zal zijn, aangezien de nieuwe Galaxy S in januari 2021 wordt verwacht.

In plaats daarvan wordt beweerd dat het apparaat na Q1 aankomt en we verwachten dat Samsung een opvouwbare apparaatversie van Galaxy Unpacked zal hebben om nieuwe Z Flip- en Z Fold-modellen te onthullen. Dit zou zelfs het lanceringsevenement van het bedrijf in augustus kunnen vervangen, wanneer de Note traditioneel wordt aangekondigd.

Twee mogelijke versies

Heeft misschien een uitbreidend omslagdisplay

Twee EUIPO-patenten - gespot en opnieuw bedacht door LetsGoDigital in kristalheldere weergaven - lijken twee versies te onthullen van een aankomende Samsung-opvouwbare telefoon met drievoudige cameras, hoewel er niet expliciet wordt vermeld dat de patenten voor de Galaxy Z Flip 3 zijn, maar dat wel zou kunnen. suggereren Samsungs benadering van het next-gen-ontwerp.

Op de patenten staat nog een derde camera, waarschijnlijk een telelens. De Galaxy Z Flip heeft een dubbele camera die bestaat uit een 12 megapixel hoofdlens en een 12 megapixel ultragroothoeklens, dus dit zou een verbetering zijn ten opzichte van het origineel en een voor de hand liggende plaats voor Samsung om de functieset van de opvouwbare telefoon uit te breiden. .

Bij de ene versie van de opvouwbare telefoon zijn de drievoudige cameras horizontaal gepositioneerd, vergelijkbaar met de bestaande Galaxy Z Flip, terwijl bij de andere versie de camerasensoren verticaal zijn geplaatst, net als bij de andere smartphones van Samsung.

Het patent dat de telefoon met verticale cameras laat zien, lijkt meer ruimte te hebben om het externe display uit te breiden, waardoor de opvouwbare Z Flip-telefoon van de volgende generatie gebruikers in één oogopslag meer nuttige informatie kan laten zien wanneer deze is gesloten. Voorlopig zijn er echter weinig geruchten, dus het is niet duidelijk hoe de nieuwe toestellen zullen verschillen van de bestaande modellen.

120Hz-scherm

4G- en 5G-versies

Voor velen zal de Samsung Galaxy Z Flip voldoen aan de eisen op het gebied van batterij, camera en stroomvoorziening en iets unieks bieden dat er geweldig uitziet; maar voor de gamers, enthousiastelingen en ervaren gebruikers is de Galaxy Z Flip waarschijnlijk een compromis dat ze misschien niet willen maken.

De Galaxy Z Flip, alleen voor 4G LTE, heeft een Snapdragon 855+ processor, een 6,7-inch primair scherm (met een resolutie van 2636 x 1080 pixels), een 1,1-inch coverscherm (met een resolutie van 300 x 112 pixels), een 3300 mAh batterijcapaciteit, dubbele 12 MP camera aan de achterzijde, een enkele 10 MP camera aan de voorkant, 8 GB RAM en 256 GB interne opslagruimte zonder microSD-uitbreiding.

De 5G-versie verhuist naar Snapdragon 865 Plus, maar behoudt de andere specificaties. Elk toekomstig model zou waarschijnlijk overgaan op hardware van de volgende generatie, waarschijnlijk Snapdragon 888 voor elk premiummodel. Samsung zou ook Exynos 2100 kunnen gebruiken, dat naar verwachting op 12 januari 2021 zal worden aangekondigd, hoewel het mogelijk blijft om uitsluitend Qualcomm-hardware te gebruiken.

Momenteel zijn de details over hoe het zou kunnen worden verbeterd beperkt, hoewel een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz is genoemd. Met twee verwachte modellen, zullen we waarschijnlijk een premium-apparaat zien met de nieuwste 5G-hardware, maar een meer betaalbaar apparaat dat is ontworpen voor 4G, gebruikt mogelijk oudere hardware om de prijs laag te houden.

Hier is alles tot nu toe over de volgende generatie Galaxy Z Flip 2/3.

Details over een goedkoper Z Flip 3-model blijven stromen met een modelnummer en enige speculatie over de naamgeving.

Geruchten suggereren dat er in 2021 twee versies van de Z Flip zullen zijn: een premium-apparaat en een meer betaalbare versie. Er wordt verwacht dat het de Z Flip 3 wordt genoemd, waarbij de naam Flip 2 wordt overgeslagen, die informeel wordt toegepast op de 5G-versie van de originele telefoon.

Geruchten suggereren dat Samsung de prijs van de volgende generatie opvouwbare telefoon zal verlagen om deze naar de mainstream te verplaatsen.

Een rapport van The Elec beweerde dat de volgende Galaxy Z Flip na Q1 2021 zal aankomen, terwijl leaker Ice Universe beweert dat het een 120Hz verversingssnelheid zal hebben.

Samsung heeft een 5G-versie van de Samsung Galaxy Z Flip aangekondigd, maar het algehele ontwerp is hetzelfde als de originele Z Flip. Een deel van de hardware kan echter naar het volgende-generatie-apparaat stromen.

Nieuwe informatie suggereert dat de nieuwe versie van de Z Flip wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Twee patenten die door LetsGoDigital op EUIPO zijn gepot en vervolgens opnieuw bedacht in renders, onthullen twee mogelijke versies van de Samsung Galaxy Z Flip 2.

1/3 LetsGoDigital

Samsung lanceerde eerder dit jaar de Galaxy Z Flip foldable naast de Galaxy S20-serie. Het is beschikbaar in een LTE-model - hoewel een nieuw rapport aangeeft dat Samsung in 2020 een 5G-model van de Galaxy Flip zou kunnen aankondigen.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.