Hoe de Samsung Galaxy S20 of S21 uit te schakelen of opnieuw te starten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een kleine maar belangrijke wijziging aangebracht in de Galaxy S-modellen en voor degenen die ervoor kiezen om de Galaxy S20 of de nieuwe Galaxy S21 te kopen, kan het zijn dat je niet weet hoe je deze kunt uitschakelen.

Dat komt omdat het niet langer ondersteuning biedt voor het ingedrukt houden van de "aan / uit" -knop om standaard de aan / uit- of stand-byknoppen te geven - maar u kunt de zijknop opnieuw programmeren als u dat wilt.

Ten eerste, hier is hoe u uw Samsung Galaxy S20- of S21-model uitschakelt of herstart:

Veeg het paneel met snelle instellingen omlaag. Je ziet een stroompictogram. Tik op dat pictogram en je ziet de optie om uit te schakelen of opnieuw op te starten.

Kijk, het is eenvoudig als u eenmaal weet waar u het kunt vinden. Maar dat is alleen de software-optie. Er is ook een optie om de hardware uit te schakelen.

Houd de zijknop en het volume samen ingedrukt en u krijgt hetzelfde stroomoptievenster. Als uw telefoon is gecrasht of niet meer reageert, werkt dezelfde hardware-optie: houd de zijknop ingedrukt en het volume lager gedurende 10 seconden. Je zou een beetje geroezemoes moeten voelen en je telefoon zal opnieuw opstarten.

Standaard wordt Bixby Voice geactiveerd door de zijknop op de Samsung Galaxy S20 of Galaxy S21 ingedrukt te houden, zodat je met de digitale assistent van Samsung kunt praten. Als u dat niet wilt, of de stroomopties wilt herstellen die u had op oudere Samsung-apparaten, is dat ook eenvoudig:

Volg de bovenstaande stappen om naar het stroomscherm te gaan. Tik onder aan de pagina op instellingen voor zijtoets Selecteer wat u met de knop wilt doen.

Hier heb je een reeks opties voor ingedrukt houden (de oude manier om je telefoon uit te schakelen), evenals een dubbele druk. We starten de camera graag met een dubbele druk, maar je kunt dat veranderen om elke gewenste app te starten.

Als je een Samsung Galaxy S20-apparaat in handen hebt, hebben we een hele reeks tips en trucs doorgenomen om je te helpen het meeste uit je telefoon te halen.

Geschreven door Chris Hall.