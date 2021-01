Waarom is dit het beste moment om uw oude Samsung Galaxy-telefoon in te ruilen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit is het beste moment om uw oude Samsung Galaxy-handset in te ruilen of te verkopen. Dat komt omdat de inruilprijzen momenteel zo hoog zijn als ze zullen krijgen voordat de Galaxy S21-serie op straat komt.

Aangezien de Galaxy S21-serie nu is gelanceerd, kun je het beste zo snel mogelijk een inruilprijs bevestigen om een hoge inruilprijs te garanderen.

Meestal heb je een paar dagen rust na het evenement, terwijl de prijzen nog steeds in orde zijn, maar daarna hebben de inruilprijzen de neiging aanzienlijk te dalen, dus het geld dat je krijgt, kan vanaf hier alleen maar bergafwaarts gaan. De meeste inruilsites garanderen de prijs die ze je een paar weken geven.

MusicMagpie suggereert dat nieuwe Samsung-modellen gemiddeld 64% van hun waarde verliezen na 12 maanden in de uitverkoop en vervolgens 74% na 24 maanden.

Oudere Galaxy-telefoons hebben de afgelopen vijf maanden een relatief stabiele prijs gehandhaafd, volgens Compare and Recycle .

Music Magpie suggereert dat klanten die in een Samsung Galaxy S20 handelen, tot £ 310 kunnen verwachten, terwijl klanten met een Samsung Galaxy S20 Ultra tot £ 364 kunnen verdienen, maar deze zijn misschien pas £ 245 en £ 288 waard over drie maanden. . O2 Recycle biedt tot £ 350 inruilwaarden op basis van de gemiddelde inruilwaarde van Samsung-handsets vorig jaar.

Vanwege hun problemen bij de lancering waren de slechtst presterende Samsung-inruiltoestellen opvouwbaar - na slechts een maand daalde de waarde van de Galaxy Fold met maar liefst 75% en de Galaxy Flip met 73%.

128 GB - $ 799, £ 769, € 849

256 GB - $ 849, £ 819

128 GB - $ 999, £ 949, € 1049

256 GB - $ 1049, £ 999

128 GB - $ 1.199, £ 1.149, € 1.149

256 GB - $ 1.249, £ 1.199

512 GB - $ 1.379, £ 1.329

