Hoe u uw Samsung Galaxy-telefoon kunt instellen om Alexa te gebruiken in plaats van Google Assistant

(Pocket-lint) - Spraakassistenten nemen onze apparaten over, maar er zijn drie grote kanshebbers voor de kroon, als je een Samsung-gebruiker bent: Google Assistant, Bixby en Alexa.

Of je nu een Galaxy S21 of een ouder Galaxy-model hebt, er is een manier waarop je Alexa kunt instellen als de standaardassistent op Samsung Galaxy-apparaten.

Zorg ervoor dat je de Amazon Alexa-app hebt geïnstalleerd en bent ingelogd op je Galaxy-telefoon. Controleer en installeer de nieuwste updates op uw telefoon. Open het menu Instellingen en selecteer Apps > Standaard-apps kiezen. Als je het niet kunt vinden, zoek dan gewoon naar "standaard apps" in het instellingenmenu. In "Standaard apps" zie je een optie genaamd Digitale assistentie app, selecteer deze. Tik op het vak met de tekst "apparaathulp-app" en het wordt geopend met een reeks opties. Selecteer Alexa in de lijst.

Het starten van je stemassistent is dan afhankelijk van verschillende factoren. Als je de knoppen op het scherm gebruikt, start een lange druk op de startknop je virtuele assistent - in dit geval Alexa - wat leuk en gemakkelijk is.

Als u de veegbewegingen gebruikt die in Android 10 zijn geïntroduceerd, hangt de actie af van hoe oud uw telefoon is. Als je een recent apparaat gebruikt, moet je vanuit de benedenhoek van het scherm naar binnen vegen. Dit zal dan Alexa starten. Voor oudere telefoons (zoals de Note 8 bijvoorbeeld), moet je langzaam omhoog vegen vanuit het midden. Beide werken, u hoeft alleen maar uit te zoeken wat u precies op uw telefoon moet doen.

Hoewel je met deze methode niet het 'Alexa'-ontwaakwoord van je telefoon krijgt, kun je lang op die knop drukken of vegen en beginnen te praten alsof je dat wel deed. Je kunt het Alexa-wakewoord gebruiken als je de Alexa-app al op je telefoon hebt geopend.

Het betekent dat je Alexa - en alle dingen die Alexa weet - snel vanaf je telefoon kunt gebruiken, zonder dat je de app hoeft te openen.

Je kunt Alexa gebruiken om al je smart home-apparaten te bedienen of om te communiceren met services die je hebt ingesteld via de Alexa-app. dit betekent dat je je huis rond je Amazon Echo-apparaten kunt instellen en vervolgens je telefoon dezelfde dingen kunt laten bieden, zonder dat je hoeft na te denken over het instellen van alles met Google of SmartThings. Natuurlijk biedt Google Assistant veel van dezelfde functies, maar als je het al met Alexa hebt uitgevoerd, hoef je het niet met Google in te stellen.

Je kunt het ook gebruiken voor Alexa Calling . Druk gewoon lang op die knop en zeg wie je wilt bellen (het kan een echo zijn in je eigen huis). Als je een Echo Show of Echo Spot belt, wordt het een videogesprek.

Het is dus gemakkelijk te doen - als je geen gebruiker bent van Google Assistant en een fan bent van Alexa, dan is het de moeite waard om te doen, want het is een handige kleine snelkoppeling naar Alexa op je Samsung-telefoon!

Of, als je echt wilt, kun je de Google Assistent openen op het Ok Google-hotword en Alexa op de startknop hebben. De keuze is aan jou.

Geschreven door Chris Hall.