(Pocket-lint) - Samsung heeft een grote verandering aangebracht toen het de Galaxy S8 lanceerde, door de fysieke startknop te verwijderen. Dat is hetzelfde op de Galaxy S9, Galaxy S10 , Galaxy S20 en nu de Galaxy S21, wat betekent dat screenshots op een nieuwere Samsung-telefoon anders zijn dan oudere modellen, zoals de S7.

Je hebt een aantal verschillende opties als het gaat om het maken van een screenshot, met enkele toevoegingen van Samsung om het nuttiger te maken dan je gemiddelde Android-apparaat . Hoewel er enige verfijning is in de S20, zijn de principes in principe hetzelfde als op de oudere apparaten.

U kunt als volgt een screenshot maken op de nieuwe Samsung Galaxy S20 of S21.

Samsung ondersteunt de conventionele Android-methode om een screenshot te maken door op een knop te drukken:

Zorg ervoor dat de inhoud die u wilt vastleggen op het scherm staat. Druk tegelijkertijd op volume lager en de stand-byknop aan de rechterkant. Het scherm zal worden vastgelegd, knipperend en opgeslagen in het "screenshots" album / map in de galerij.

Merk op dat dit anders is dan de Galaxy S7 en eerdere apparaten die een combinatie van de stand-byknop en de homeknop gebruikten. U moet er ook voor zorgen dat dit een snelle druk is - omdat een lange druk en ingedrukt houden de aan / uit-knoppen zal starten.

Het volgende dat u moet weten over het maken van schermafbeeldingen op de Galaxy S20 of S21, is dat slim vastleggen - nu screenshot-werkbalk genoemd - veel meer voor u zal doen. Dit is iets vrij unieks voor Samsung en laat je direct dingen doen met je screenshot, in plaats van dat je het hoeft te openen in je galerij-app.

Zorg ervoor dat slim vastleggen is ingeschakeld in instellingen> geavanceerde functies> schermafbeeldingen en schermrecorder (het is standaard ingeschakeld) Wanneer u een screenshot maakt (met behulp van knoppen of handpalm, hieronder), krijgt u extra opties onderaan de pagina in een banner (zoals hierboven weergegeven). U kunt tekenen, bijsnijden of delen, maar het handigste is scrollen, gemarkeerd door de pijlen die naar beneden wijzen. Tik op scroll capture om delen van het scherm op te nemen die je kunt zien, bijvoorbeeld op een lange webpagina - het is echt handig.

Een alternatieve methode die Samsung aanbiedt, is er een die op de afgelopen paar apparaten is gebruikt, met behulp van een gebaar. Dit is hoe het werkt.

Ga naar instellingen> geavanceerde functies> bewegingen en gebaren> palmveegbeweging om vast te leggen. Zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld. Veeg met de zijkant van uw hand over het scherm. Je kunt naar links of rechts vegen, beide werken. Het scherm zal worden vastgelegd, knipperend en opgeslagen in het "screenshots" album / map in de galerij.

Merk op dat als je het indrukken van de knop onder de knie hebt en niet wilt vegen om vast te leggen, je palmveegbeweging kunt uitschakelen zodat het nooit gebeurt.

Deze derde methode is geen volledige schermafbeelding, maar het is een zeer handige manier om informatie vast te leggen die op het scherm wordt weergegeven, met behulp van een functie genaamd smart select. Als u in het verleden een Note-gebruiker bent geweest, kan dit u misschien bekend voorkomen.

Smart select is een randpaneel, u kunt er vanaf het randscherm naar toe vegen.

Ga naar instellingen> weergave> randscherm> randpanelen. Via dit menu kun je eerst edge screen zelf inschakelen, maar ook het smart select edge panel. Ga naar de pagina waarvan u een opname wilt maken. Open het randpaneel met een veegbeweging totdat u bij smart select komt. Kies de vorm of het type selectie dat u wilt maken: rechthoek, cirkel, vastzetten op scherm of, nog beter, maak een gif. U keert terug naar de opnamepagina met een kader om die selectie te maken. Pas het formaat van het kader aan of verplaats het en druk op klaar. Als je een gif maakt, klik dan op record en stop als je klaar bent. Je krijgt dan te zien wat je hebt vastgelegd, met de optie om die tekst te tekenen, te delen, op te slaan en, in het geval van tekst, te extraheren, zodat je hem ergens anders kunt plakken. Als u een selectie vastzet, laat de vastgelegde selectie de muisaanwijzer over alles zweven totdat u deze sluit. Het is erg handig voor informatie waarnaar u wilt verwijzen, zoals een adres of referentienummer.

