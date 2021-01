Samsung Galaxy S21-evenement: hoe Galaxy Unpacked online te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het volgende Galaxy Unpacked-evenement van Samsung is officieel bevestigd. Samsung organiseert de eerste Unpacked voor 2021 eerder dit jaar dan voorheen en we verwachten de introductie van de Galaxy S21-apparatenfamilie.

Hier is alles wat u moet weten en wat u op de lanceringsdag kunt verwachten.

Samsung Galaxy Unpacked vindt plaats op donderdag 14 januari 2021. Het evenement staat gepland om 10:00 EST.

Hier zijn de internationale tijden ter referentie:

San Francisco - 07:00 uur PST

New York - 10:00 EST

Londen - 15:00 GMT

Berlijn - 16:00 CET

Mumbai - 20:30 IST

Tokio - 00:00 JST, 15 jan

Sydney - 02:00 AEDT, 15 jan

Eerdere Samsung Galaxy Unpacked-evenementen waren beschikbaar om live te bekijken op YouTube en Samsung.com. Je kunt live meekijken terwijl het evenement plaatsvindt en we zullen de link zeker toevoegen, zodat je de actie kunt volgen zodra we het weten.

Samsung heeft de neiging om zowel #SamsungEvent als #TheNextGalaxy te gebruiken voor deze lanceringsevenementen en we verwachten dat Unpacked 2021 hetzelfde zal zijn.

Er is geen tekort aan lekken en geruchten over de komende Galaxy S-apparaten van Samsung. Het belangrijkste evenement is de Samsung Galaxy S21 Ultra, waarvan wordt gedacht dat deze de S20 Ultra zal vervangen en vasthoudt aan de grote camera-uitrusting. We verwachten dat dit het premium-apparaat van Samsung wordt, met ondersteuning voor de S Pen (hoewel niet meegeleverd) en verpakking in de Exynos 2100 of Snapdragon 888.

De Galaxy S21 Ultra zal naar verwachting worden vergezeld door de Galaxy S21 en Galaxy S21 +. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt echter verwacht dat deze apparaten iets lager in prijs zullen zijn, ontworpen om ze aantrekkelijker te maken voor kopers. Dat zou ertoe kunnen leiden dat deze modellen overschakelen naar een plastic achterkant, het aantal cameras verkleinen (in vergelijking met de Ultra) en een plat beeldscherm hebben in plaats van het gebogen beeldscherm van Samsung dat het de afgelopen 5 jaar heeft gebruikt. Dit was een zet van de Samsung Galaxy S20 FE in 2020 en zou een winnende formule kunnen zijn voor de nieuwe handsets.

Er zijn een aantal lekken geweest die erop wijzen dat Samsung een nieuwe echte draadloze headset gaat lanceren. Na het herlevende succes van de Galaxy Buds Live, is de nieuwe Galaxy Buds Pro een andere evolutie die nogal conventioneler lijkt. Je kunt actieve ruisonderdrukking verwachten in compacte toppen met siliconen tips.

Het lijkt erop dat Samsung een stukje van de Tile-taart wil - en Apple wil verslaan. Men denkt dat de Samsung Galaxy SmartTags een Bluetooth-tracker zijn en dezelfde soort functies bieden als Tile - hoewel we ons voorstellen dat ze zullen worden geïntegreerd met Samsung SmartThings.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Chris Hall.