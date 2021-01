Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung blijft een van de meest populaire telefoonfabrikanten ter wereld en dat is niet voor niets. De vlaggenschip-smartphones van de Galaxy S van het bedrijf bevatten vaak de beste technologie, innovatieve ontwerpen en gebruiksvriendelijke functionaliteit waar gebruikers dol op zijn.

De Samsung Galaxy S20 , Galaxy S20 + en Galaxy S20 Ultra waren de toestellen voor 2020, maar met de jaarwisseling is het bijna tijd voor de volgende generatie Galaxy S-toestellen: de Galaxy S21 en S21 UItra .

Dus ga met ons mee op een trip down memory lane en zie hoe Samsung zijn apparaten heeft veranderd in onze geschiedenis van de Galaxy S.

De Samsung Galaxy S , die voor het eerst werd uitgebracht in juni 2010, draaide op Android 2.1 en had een Super AMOLED-scherm van 800 x 480. Het had ook een single-core 1 GHz-processor en 0,5 GB RAM.

De camera aan de achterzijde was 5 megapixel, terwijl de voorkant slechts 0,3 megapixel was. Wat er echt aan opviel, was de aanpassing van Android. Hoewel we TouchWiz op andere apparaten hadden gezien, voelde het alsof het werkte op de Galaxy S.

De vernieuwde telefoon, ook bekend als de Samsung Galaxy S II , werd uitgebracht in april 2011 en had een vergelijkbaar scherm van 800 x 480 als zijn voorganger. De processor kreeg een boost tot dual-core en 1,2 GHz, en er was 0,75 GB RAM.

De camera aan de achterzijde was dit keer 8 megapixel, met een camera aan de voorzijde van 2 megapixels. Samsung omarmde widgets met de Galaxy S II, iets dat rivaal HTC echt pushte.

Wederom vasthoudend aan de Romeinse cijfers, dus technisch dus bekend als de Samsung Galaxy S III, kwam dit model in mei 2012 uit en had als eerste in de serie een HD-scherm. De resolutie van 1280 x 720 was destijds behoorlijk revolutionair. Het droeg ook Android 4.0 Ice Cream Sandwich .

Bij de lancering was er een 1,4 GHz quad-coreprocessor met 1 GB RAM, hoewel Samsung bleef hangen met een 8-megapixel camera aan de achterzijde. Het was iets meer gebeeldhouwd dan de vorige telefoon en het voelde alsof Samsung het ontwerp een beetje harder wilde pushen.

De S4 werd uitgebracht in april 2013 en liet de Romeinse cijfers achterwege die niemand gebruikte om naar Galaxy-telefoons te verwijzen, en had een 5-inch Full HD-scherm. Het verhoogde ook de verwerkingskracht naar een 1,9 GHz quad-core-chip, met 2 GB RAM.

De camera aan de achterkant had ook een hobbel, tot 13 megapixels. Het ontwerpgevoel dat we hadden van de S3 kwam hier echt door: de Galaxy S4 was een geweldige telefoon, hij zag er gewoon goed uit en voelde goed.

De S5 kwam in april 2014 en had ook een Full HD-scherm, maar het was iets groter en meet 5,1-inch (een LTE-A-model verhoogde dat uiteindelijk tot 2560 x 1440).

Er was een 2,5 GHz quad-coreprocessor aan boord, met 2 GB RAM. En de camera aan de achterzijde werd opnieuw verbeterd, naar een module van 16 megapixels. Maar het meest interessante aan de Galaxy S5 was aan de achterkant, met een textuur als een pleister. Samsung gebruikte op dit moment nog steeds verwijderbare plastic ruggen.

De Galaxy S-lijn van april 2015 was de eerste die twee afzonderlijke apparaten tegelijkertijd aanbood. De meer standaard Galaxy S6 had een plat 2560 x 1440 Quad HD Super AMOLED-scherm van 5,1-inch, terwijl Samsung de gebogen randen omarmde, wat resulteerde in de Galaxy S6-rand (onder) en S6-rand +. Het was een bepalend moment voor de Galaxy S-serie, iets dat daarna doorgaat.

Het draaide op een door Samsung gemaakte octa-coreprocessor, had 3 GB RAM en een 16 megapixel camera aan de achterzijde die Ultra HD-beelden kon opnemen. Voor de voorkant werd een camera van 5 megapixels aangenomen.

Net als zijn stablemate die ook in april 2015 werd uitgebracht, had de Galaxy S6 edge een 5,1-inch Quad HD-scherm, octa-core processor, 3 GB RAM, een 16 megapixel camera aan de achterzijde en een 5 megapixel camera aan de voorzijde.

Waar het verschilde, is dat de zijkanten van het scherm zijn gebogen en omwikkeld om de illusie te wekken dat er geen rand is - een radicaal alternatief in die tijd.

De Galaxy S7 werd aangekondigd in februari 2016 en werd geleverd met een 5,1-inch QHD-scherm (2560 x 1440).

Net als de S6 ervoor, was het de flatscreen-versie van twee handsets, maar voegde een dual-pixel 12-megapixel camera toe voor betere fotografie bij weinig licht en een snellere octa-core processor.

Samsung Pay was ingeschakeld op de telefoon, die zou kunnen werken via NFC- en magnetische stripsystemen.

De Galaxy S7 edge was in elk opzicht een echt vlaggenschip. Het werd ook aangekondigd in februari 2016 en het 5,5-inch QHD-scherm met dubbele rand was gewoonweg fantastisch.

Alle dezelfde functies als de S7 waren aan boord en het ontwerp was een beetje ronder dan de S6-edge die eraan voorafging.

De Samsung Galaxy S8 was de eerste die het Infinity Display introduceerde, dat verwees naar het feit dat het een edge-to-edge display had met vrijwel geen randen aan de boven- en onderkant. De vingerafdrukscanner is naar achteren verplaatst, maar de verkleining van die randen viel echt op.

Terwijl er ook een tweede variant was in de S8 + , die werd geleverd met een groter scherm en een betere batterij, maar de standaard Galaxy S8 kwam standaard met gebogen randen.

Op het eerste gezicht leek de S9 erg op de S8 uit 2017. De telefoon bood nog steeds dat gebogen randontwerp en werd geleverd met een 5,8-inch OLED-schermformaat en was opnieuw waterdicht.

De Galaxy S9 bood ook AR-emoji aan , waarmee de telefoon een 3D-avatar kan maken door je gezicht te scannen en een reeks aangepaste emoji voor je te maken. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt tijdens het chatten in WhatsApp of Facebook Messenger, in plaats van standaardemoji te gebruiken.

De Samsung Galaxy S9 + werd ook naast de S9 gelanceerd, met een hoofdcamera met dubbel diafragma die een stap hoger was dan het voorgaande jaar.

De Samsung Galaxy S10 werd gelanceerd naast de grotere S10 + , de meer betaalbare S10e en een 5G-capabel model .

Het vlaggenschip van Samsung uit 2019 had veel van dezelfde ontwerpfacetten die we leerden kennen en waarderen. Er waren ook enkele verbeteringen met dit model, waaronder toonaangevende concepten, zoals de UltraSonic-vingerafdruksensor.

Een drievoudig camerasysteem, slimme suggesties voor automatische cameras en draadloos achteruitladen maakten dit ook een ander vlaggenschip om te verslaan. Het had ook een geperforeerde camera aan de voorkant.

Het vlaggenschip van Samsung voor 2020 is de Samsung Galaxy S20 . Er zijn ook meer premiumvarianten in de S20 + en S20 Ultra (hieronder).

De standaard handset tilt het Infinity Display-concept verder en elimineert de rand bijna volledig. Het schakelt ook de geperforeerde camera aan de voorkant naar het midden. De schermformaten van de S20 en S20 + zijn respectievelijk 6,2 en 6,7 inch, met Quad HD + (3200 x 1440) resoluties. Ze hebben ook ingebouwde vingerafdrukscanners, net als hun S10-voorgangers.

Misschien komt de grootste generatiesprong met de verhoging tot een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voor elk scherm, met cameras met drie lenzen op beide, waarbij de S20 + ook een Time-of-Flight-camera krijgt. Beide telefoons zijn geschikt voor 5G, er is ook een 4G-versie van de S20 beschikbaar.

De papa van de 2020-reeks, de Samsung Galaxy S20 Ultra, heeft een gigantisch scherm - 6,9-inch, Quad HD + (3200 x 1440) en 120 Hz - maar zal qua ontwerp misschien het best worden herinnerd vanwege zijn enorme camera-eenheid aan de achterkant .

Naast een Time-of-Flight-sensor, heeft de Ultra 108 megapixel hoofdcamera, 48 megapixel 10x telefoto en 12 megapixel ultragroothoekcamera. Het is ook in staat tot 100x "Space Zoom" voor verbluffende fotografie op lange afstand. Zorg ervoor dat u een statief meeneemt.

Geschreven door Rik Henderson en Max Langridge. Bewerken door Chris Hall.