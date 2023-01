Realme's volgende vlaggenschip telefoon kan volledig opladen in slechts 9 minuten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Oppo kondigde vorig jaar tijdens MWC zijn waanzinnig snelle 240W oplaadtechnologie, SuperVOOC Flash Charge, aan.

Nu lijkt het erop dat stalgenoot Realme de eerste zal zijn om deze tech naar een smartphone te brengen, met de aankomende Realme GT Neo 5.

Vermoedelijk kan deze laadoplossing een 45000 mAh batterij volledig opladen in slechts 9 minuten. Indrukwekkend.

Om dit opladen met hoge stroomsterkte te ondersteunen, heeft Realme een nieuwe 12A oplaadkabel ontwikkeld met versterkte 21 AWG koperdraden binnenin - een zet die de stroomcapaciteit met 20 procent verhoogt, vergeleken met de oplaadkabels van de vorige generatie.

Je zou kunnen denken dat het opladen van een kleine smartphone batterij op zo'n hoge stroomsterkte is vrij riskant spul, maar Realme verzekert dat het heeft het benenwerk gedaan om dingen mooi en veilig.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De nieuwe laadoplossing omvat 13 temperatuursensoren, real-time veiligheidscontrole, een PS3 brandveilig ontwerp en grafeen-faseverandering koeling.

Om dit te bewijzen heeft het bedrijf de telefoon getest bij 85% vochtigheid en 85 graden Celsius, met nul storingen na 21 dagen constant opladen en ontladen.

Wat betreft de levensduur beweert Realme dat de batterij slechts met ongeveer 20 procent zal degraderen na 800 cycli of meer dan twee jaar dagelijks opladen op maximale snelheid.

De Realme GT Neo 5 wordt volgens geruchten gelanceerd in februari 2023, en zal waarschijnlijk beschikken over een Snapdragon 8+ Gen 1 processor met een 144Hz 6,7-inch display.

Geschreven door Luke Baker.