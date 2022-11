Realme 10 5G prijs en specificaties onthuld in aanloop naar lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Realme heeft vooruit gesneden op zijn aanstaande aankondiging van 17 november en de Realme 10 5G aangekondigd. Niet alleen aangekondigd - het heeft het ook vrijgegeven.

Na de aankondiging van de standaard Realme 10 heeft Realme het opgewaardeerde model vrijgegeven. De Realme 10 5G is nu officieel, en wie er een wil halen kan nu al een bestelling plaatsen.

Het nieuwe model is in stilte bevestigd in aanloop naar de aankondigingen van de Realme 10 Pro en Realme 10 Pro+ volgende week en wordt geleverd met een 6,6-inch LCD-scherm met Full HD+ resolutie. Er is ondersteuning voor een 90Hz refresh rate en 180Hz touch sampling rate, terwijl een waterdruppel camera gat een 8-megapixel selfie shooter huisvest.

Aan de achterkant hebben we een 50-megapixel hoofdcamera gekoppeld aan een 2-megapixel macrocamera. Er is ook een dieptesensor.

Wat betreft de binnenkant, Realme is gegaan met een MediaTek Dimensity 700 chip en 5.000mAh batterij. Biometrie wordt afgehandeld door de vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. Kleur opties omvatten slechts de twee - zwart en goud.

Qua prijs kost het model met 8GB RAM en 128GB opslagruimte CNY1.299 ($182/€179/£155), en het model met 2GB extra RAM kost CNY1.599 ($225/€218/£191). Er is nog niets bekend over een internationale lancering, dus de enige manier om er vandaag een te bemachtigen is via de Chinese Realme-website.

Geschreven door Oliver Haslam.