De Realme 10 Pro+ breekt dekking in de aanloop naar de aanstaande aankondiging

(Pocket-lint) - We verwachten dat de Realme 10 Pro+ op 17 november 2022 wordt aangekondigd. Maar het vlaggenschip telefoon heeft al gebroken cover in een nieuwe promo shot.

Realme heeft de Realme 10 al aangekondigd, maar de high-end 10 Pro+ is waar alle actie wordt verwacht. Het is slechts een paar dagen verwijderd van de aankondiging, maar Realme heeft nog een teaser gedeeld - dit keer van de achterkant van het toestel. En het is een knaller.

De nieuwe afbeelding toont iemand die de nieuwe telefoon in de lucht houdt, waardoor we een goed zicht krijgen op een nogal fancy uitziende veelkleurige afwerking. Het verschuift van paars naar groen naar blauw en weer terug en ziet er prachtig uit. Of dat de enige beschikbare kleur zal zijn, weten we niet. Maar we weten wel dat dit de kleur is die je moet hebben, hoe dan ook.

Een ander punt van aandacht zijn de twee grote cameragaten aan de achterkant van dit ding. Daardoor lijkt het alsof er maar twee camera's zijn, maar dat is niet het geval. Ons is verteld dat we een 108-megapixel hoofdcamera kunnen verwachten met daarnaast een 8-megapixel ultrawide en een 2-megapixel hulpcamera die waarschijnlijk dieptegegevens zal verwerken. Het is een nette look, en een die beter is dan de gebruikelijke cameraplaatjes die we gewend zijn te zien. iPhone 14 Pro, we kijken naar jou.

Andere kenmerken die we al verwachten zijn een 6,7-inch FHD+ scherm met een gebogen display, terwijl de achterkant van het toestel ook licht gebogen lijkt te zijn.

We zullen snel genoeg alles te weten komen over de Realme 10 Pro+, maar voor nu laten we gewoon staren naar die veelkleurige afwerking en wachten.

Geschreven door Oliver Haslam.