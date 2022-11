De Realme 10 is er met een 6,4-inch scherm, nieuwe chip en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Realme 10 is eindelijk officieel en brengt een 6,4-inch display, een nieuwe MediaTek Helio G99-chip en beloofde prestatieverbeteringen met zich mee.

Terwijl we nog steeds wachten op Realme om zijn hogere modellen aan te kondigen, waaronder de Pro+, is het basismodel er al. De Realme 10 5G en Pro+ worden naar verwachting volgende week aangekondigd, maar voor nu draait het allemaal om de Realme 10.

Het 6,4-inch scherm van de nieuwe handset ondersteunt een verversingssnelheid van 90Hz en een resolutie van 1080 x 2400, waardoor het identiek is aan dat van de vorige Realme 9, hoewel het mogelijk is dat er wat tweaks onder de motorkap zitten. Het belooft ook een piekhelderheid van 1.000 nits.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Aan de binnenkant gebruikt Realme de MediaTek Helio G99 die 25 procent betere prestaties en 20 procent minder stroomverbruik belooft dan de uitgaande Snapdragon 680, wat allemaal als positief nieuws klinkt. De telefoon wordt ook geleverd met 4GB, 6GB of 8GB RAM, afhankelijk van het model dat je kiest, terwijl de opslagopties variëren van 64GB tot 256GB. Realme denkt ook dat de nieuwe telefoon apps aanzienlijk sneller zal starten dankzij het gebruik van UFS 2.2 opslag - nog een goede toevoeging.

Wat betreft de camera's heeft Realme gekozen voor een 50-megapixel primaire camera naast een 2-megapixel dieptesensor. Er is een 16-megapixel camera aan de voorkant om selfies af te handelen als dat je jam is.

Terug naar de binnenkant, de Realme 10 wordt geleverd met een 5.000mAh batterij met 33W snel opladen ondersteuning met het bedrijf zegt dat een 28-minuten lading zou moeten zien 50% van de capaciteit van de batterij gevuld.

Wat betreft de beschikbaarheid, is er geen werkelijke release datum gegeven, maar we weten wel dat zwarte en witte kleuren zullen worden aangeboden. We hebben ook ruwe internationale prijzen - prijzen beginnen bij 230 dollar voor het model met 64GB opslagruimte en 4GB RAM en eindigen bij 300 dollar voor de 8GB RAM en 256GB opslagruimte optie.

Razr 2022, PGA Tour 2K23 en meer - Pocket-lint Podcast ep. 173 Door Rik Henderson · 28 October 2022 · Deze week bespreken we de Razr 2022, bekijken we de nieuwste iPad en praten we met HB Studios over PGA Tour 2K23.

Geschreven door Oliver Haslam.