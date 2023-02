Realme heeft bevestigd dat het een speciaal aankondigingsevenement voor de Chinese markt zal houden op 17 november, 2022 met ten minste twee nieuwe telefoons die worden verwacht.

Hoewel Realme al een evenement heeft gepland voor 9 november, is dat weinig meer dan een voorproefje voor wat acht dagen later het hoofdevenement zal zijn. De 9e zal naar verwachting het debuut van de Realme 10 4G zien, maar spoel een week vooruit en we verwachten dat het bedrijf de Realme 10 5G zal debuteren naast het premium Pro+ model.

Realme is al teasen zoiets, zeggen dat het heeft een gebogen scherm telefoon op de weg via een Weibo aankondiging post. De aankondiging is in het Chinees, maar zelfs met behulp van notoir slechte machinevertaling kunnen we afleiden dat Realme van plan is om "een goed gebogen scherm uit te rollen" voor ons.

Wat betreft wat we naast dat gebogen scherm verwachten, geeft Realme de 10 Pro+ volgens de geruchtenmolen een 108-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie (OIS). Dat gebogen scherm zal naar verwachting komen in op 6,7 inch en sport een 1080p resolutie, ook.

De minder spannende Realme 10 5G zal waarschijnlijk een soortgelijke configuratie krijgen, hoewel er geen OIS zal zijn en de resolutie van het scherm naar verwachting ook lager zal zijn.

We zullen waarschijnlijk worden getrakteerd op meer teasers naarmate we dichter bij de grote onthulling komen, maar voor nu weten we gewoon dat Realme niet één maar twee aankondigingen heeft in de komende paar weken. Komt er nooit een einde aan de releases van dit jaar?