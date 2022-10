Realme 10 teased voor bevestigde lancering in november

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Realme heeft bevestigd dat het in november de Realme 10 gaat aankondigen, waarbij het hintte op drie belangrijke verbeteringen voor klanten om naar uit te kijken.

Die bevestiging kwam nadat Realme VP Madhav Sheth een teaser op Twitter plaatste, die een glimp van drie aspecten van een telefoon toonde - een chip, het scherm en wat we nu weten dat het algemene ontwerp is.

We weten dat door een quote tweet door de belangrijkste @realme Twitter-account die bevestigde zo veel naast een november release venster. We hebben nog geen harde datum, maar Sheth zei dat de aankondiging "zeer binnenkort komt", dus een begin november venster lijkt waarschijnlijk.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De 3 belangrijkste vooruitstrevende technologieën zijn Performance, Design & Display Heb je ze goed? En yupp, de nieuwe #realme Nummer Serie wordt in november gelanceerd!!! Hit the als je niet kunt wachten. https://t.co/CrZLrAGPr9- realme (@realmeglobal) 26 oktober 2022

Wat die "grote sprong voorwaarts technologieën zijn", moeten we afwachten. Volgens de eerste geruchten is de chip een MediaTek Helio G99, met een scherm van 6,4 inch - althans voor het basismodel.

Wat betreft de modellen die zullen worden aangekondigd, de Realme 10 5G en Realme 10 Pro+ 5G zijn al verschenen in TENAA listings, dus ze lijken een veilige gok. Je moet je voorstellen dat er ook ergens een mid-range Realme 10 Pro in zit.

We hoeven in ieder geval niet lang meer te wachten op de antwoorden op de vragen die overblijven - november staat immers voor de deur.

Het is Home Security Week op Pocket-lint Door Britta O'Boyle · 8 August 2022 Het is de hele week Home Security Week op Pocket-lint. Hier is wat om naar uit te kijken.

Geschreven door Oliver Haslam.