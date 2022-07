Realme GT 2 Master Explorer Edition wordt gelanceerd in China

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Realme GT 2 Master Explorer Edition is gelanceerd in China, een opvolger van het model van vorig jaar, waarbij het merk een op koffers geïnspireerd ontwerp heeft gebruikt.

Het thema lijkt te worden voortgezet met het nieuwe model, dat een geïntegreerde bumper case heeft vastgeklonken aan de telefoon.

In zijn bruine en gouden kleurstelling doet het ontwerp denken aan vintage Louis Vuitton koffers.

Elders wordt de premium look voortgezet met een ontwerp van metaal en glas, terwijl gouden accenten de lenzen van de drievoudige camera-array omringen.

De GT 2 Master Explorer-editie is uitgerust met Qualcomm's Snapdragon 8+ Gen 1-processor en tot 12 GB LPDDR5X RAM - en het is de eerste keer dat we dit RAM-geheugen in een smartphone zien.

Het toestel beschikt ook over 256 GB UFS 3.1-opslagruimte en een batterij van 5.000 mAh.

Zoals de laatste tijd de trend is bij Realme-smartphones, ondersteunt het toestel snel opladen, tot 100 W met de meegeleverde GaN-lader. Dit zou een volledige lading in slechts 25 minuten mogelijk moeten maken.

Wat camera's betreft krijg je een 50MP Sony IMX766 primaire, 50MP ultra-wide en een 40x microscooplens.

Het toestel is nu te pre-orderen in China en zal volgende week te koop zijn.

Het wordt verkocht voor CNY 3499 (ongeveer 520 dollar) voor het 8GB+128GB-model of CNY 3799 (ongeveer 565 dollar) voor de 12GB+256GB-variant. Er is nog niets bekend over een internationale lancering.

Geschreven door Luke Baker.