Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Realme's volgende 'Master Explorer Edition' telefoon is onderweg, in feite is het bedrijf zelf niet bepaald verlegen geweest om erover te praten. Het ontwerp van de telefoon is duidelijk onthuld via de officiële sociale media kanalen in China.

Een snelle blik op de galerij van het bedrijf op Weibo laat zien dat de telefoon is gefotografeerd in stereotype 'Explorer' fotoshoots.

De Master Explorer Edition van dit jaar is heel anders dan de eerste generatie(die eruitzag als een Muji-koffer). De editie van dit jaar heeft nog steeds het uiterlijk van een koffer, maar met een veel meer vintage aanpak.

Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat deze bijzondere telefoon vier verschillende materialen combineert, waaronder crèmekleurig of beige leer en een donker messing metaal rond de randen en in de hoeken.

Het is een vrij plat, rechthoekig ontwerp, zoals veel smartphones in 2022, en heeft een prominent drievoudig camerasysteem in de linkerbovenhoek. Aan de voorkant is er een plat scherm met zeer dunne randen en een kleine ponsgatencamera in het midden.

Hoewel de telefoon nog niet officieel is aangekondigd, is hij in China al verkrijgbaar via een 'blinde verkoop', waarbij kopers daar een aanbetaling van 100 Yuan kunnen doen en die als 200 Yuan laten tellen, waardoor er in feite 100 Yuan van de prijs van de telefoon afgaat.

Realme moet nog aankondigen welke specificaties we kunnen verwachten in deze telefoon, maar een JD.com retail listing onthult dat het een 120Hz OLED scherm zal hebben, terwijl eerdere geruchten suggereerden dat het de Snapdragon 8+ Gen 1 processor zal hebben en een 4880mAh batterij met 100W of 150W snelladen. We verwachten ook een

Deze listing onthult ook dat we drie geheugen/opslag varianten zouden moeten zien: 8GB/128GB, 8GB/256GB en 12GB/256GB. Het toestel beschikt naar verwachting ook over twee 50-megapixelcamera's (hoofdcamera en ultrawide camera), plus een 16-megapixel selfiecamera.

Realme zal de GT 2 Master Explorer Edition officieel lanceren tijdens een evenement op 12 juli. Het ziet ernaar uit dat het een China-only lancering zal zijn - althans in het begin - maar als de telefoon de hele wereld over gaat, zullen we je zeker op de hoogte houden.

Geschreven door Cam Bunton.