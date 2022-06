Realme lanceert GT Neo 3 met Thor Love and Thunder-thema

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Realme maakt zich op om op 7 juli een speciale editie van de GT Neo 3 met Thor Love and Thunder-thema te onthullen.

Het merk is geen vreemde met gewaagde ontwerpen, en het is niet de eerste speciale editie die we hebben gezien, het heeft onlangs een Dragon Ball Z-editie van de Neo 3T uitgebracht in geselecteerde markten.

Het nieuws komt nadat VP van Realme, Madhav Sheth, een teaserafbeelding tweette:

Thunder is all set to strike once again pic.twitter.com/gB0dgfYiOe- Madhav Sheth (@MadhavSheth1) June 29, 2022

Paramount+, Steam Deck en EV opladen - Pocket-lint podcast ep. 159 Door Rik Henderson · 30 juni 2022

Dit is de enige glimp die we tot nu toe van de limited edition telefoon hebben gehad, en het lijkt een flitsend ontwerp te zijn, met regenboogkleurige glimmende elementen.

Realme heeft ook een microsite over de lancering, maar behalve dat ze ons vertellen dat we een lancering op 7 juli kunnen verwachten, blijft het ontwerp stevig onder de pet.

We weten nog niet zeker welke regio's toegang zullen krijgen tot de telefoon, en het zou goed kunnen dat hij exclusief voor India is, maar de tijd zal het leren.

De Realme GT Neo 3 heeft indruk op ons gemaakt met zijn bliksemsnelle oplaadtijd en snelle prestaties, maar we waren niet zo gecharmeerd van het racestreepontwerp.

Als je als Thor-fan op zoek bent naar een smartphone in het hogere middensegment, dan is de nieuwe limited edition-telefoon misschien iets voor jou.

Geschreven door Luke Baker.