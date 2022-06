Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Realme's halsbrekende tempo van telefoonlanceringen in 2022 is niet van plan om snel te vertragen, met het bedrijf dat klaar lijkt te zijn om nog een telefoon in zijn GT 2-serie te lanceren.

Een TENAA-certificeringsvermelding onthult het ontwerp en enkele specificaties voor een nog niet uitgebrachte Realme-telefoon, waarvan wordt verwacht dat het de GT 2 Master Explorer Edition is.

In essentie zou dit een telefoon zijn die iets meer 'Pro' is dan de GT 2 Pro. Maar aangezien de 'Pro' moniker al wordt gebruikt, is de volgende stap omhoog de Master Explorer, net als bij de Realme GT Master Explorer Edition uit 2021.

De gelekte beelden tonen een telefoon met een vrij plat, vierkant ontwerp, wat suggereert dat deze versie een heel andere benadering kiest voor het gevoel in de hand dan de gewone GT 2 Pro.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 14 juni 2022

Afgezien van dat, is niet veel duidelijk, omdat deze TENAA beelden zijn meestal donkerder sillhouetten. We kunnen echter de drievoudige camerabehuizing op de achterkant zien, die een doelgerichte symmetrische lay-out lijkt te zijn.

Wat de specificaties betreft, wordt verwacht dat het toestel is uitgerust met de verbeterde Snapdragon 8+ Gen 1-processor van Qualcomm, die een boost geeft ten opzichte van de Snapdragon 8 Gen 1 in de GT 2 Pro.

Voor de rest zijn de specificaties vergelijkbaar. Het toestel zou zijn uitgerust met een 6,7-inch 10-bit AMOLED-scherm met een vernieuwingssnelheid van 120 Hz, maar met een Full HD+ resolutie in plaats van Quad HD.

Het camerasysteem is naar verluidt voorzien van een 50-megapixel primaire naast een 50-megapixel ultrawide en 2-megapixel extra sensor. Er is ook een 16-megapixel selfiecamera aan de voorkant.

De 4880 mAh batterij is naar verluidt voorzien van het split-cell 2440 mAh ontwerp dat populair is bij Realme, Oppo en OnePlus, om gebruik te kunnen maken van de snellaadtechnologie van het bedrijf. Naar verwachting kan het toestel snel worden opgeladen met 100W of 150W.

Andere specificaties zijn 6 GB, 8 GB of 12 GB RAM-geheugen en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslagruimte. We vermoeden - gezien de geschiedenis van het bedrijf - dat de varianten zullen verschillen per regio.

De telefoon wordt naar verwachting in juli in China gelanceerd en zal volgens de geruchten verkrijgbaar zijn in de kleuren wit, bruin en groen. Het valt nog te bezien hoeveel van deze informatie juist blijkt te zijn, maar aangezien de specificaties op een certificeringswebsite staan, kunnen we vrij zeker zijn van ten minste een aantal ervan.

Geschreven door Cam Bunton.