(Pocket-lint) - Realme's nieuwste GT Neo 3-serie telefoons zijn officieel gelanceerd in Europa, en ze zijn allemaal over snelheid.

De GT Neo 3 is het vlaggenschip, met de 3T als een meer betaalbare optie, een bekende naamgeving voor OnePlus fans.

Zowel de Neo 3 als de 3T hebben op de racerij geïnspireerde ontwerpen: De 3 is voorzien van opvallende racestrepen in een kleur die doet denken aan de iconische Shelby GT-auto's, terwijl de 3T wordt geleverd met een geblokte vlag patroon versierd over de achterkant.

Om de styling te ondersteunen, is de GT Neo 3 voorzien van een waanzinnig snelle 150W-snellader, waarmee je in slechts 5 minuten tot 50% kunt opladen.

De Neo 3T is niet zo snel, maar met 80W opladen is het ook geen makkie. De 3T kan in 12 minuten tot 50 procent van de batterij komen.

Maak je je zorgen over acculeegloop? Realme heeft 38 beveiligingslagen ingebouwd en belooft dat de capaciteit van de GT Neo 3 na 1600 laadcycli ten minste 80 procent blijft behouden.

De Neo 3 is de eerste smartphone die in Europa wordt aangedreven door het MediaTek Dimenisty 8100-platform en hij belooft zeer efficiënte vlaggenschipprestaties.

Het heeft een 6,7-inch AMOLED Full HD+ scherm dat werkt bij 120Hz en wordt geleverd met een HDR 10+ certificering.

Wat de camera's betreft, is er een drievoudige camera-array aan de achterzijde met de Sony IMX 766 50MP primaire sensor die het zware werk doet.

Deze wordt ondersteund door een 8MP ultra-groothoek en een 2MP macro. Er is ook een nieuwe straatfotografiemodus, maar Realme heeft nog niet gezegd wat die precies doet.

Ondertussen wordt de GT Neo 3T aangedreven door de Snapdragon 870-processor van de laatste generatie, die indruk op ons maakte op toestellen als de GT Neo 2.

Het heeft een 6,62-inch AMOLED Full HD+-scherm, ook draaiend op een soepele 120Hz.

Er is weer een drievoudige camera-array, maar deze is voorzien van een 64MP hoofdshooter naast een 119-graden ultra-groothoek en een 4cm macrolens.

Realme kondigde ook aan dat de GT Neo 3T beschikbaar zal zijn in een speciale Dragon Ball Z-kleurstelling, op bepaalde Europese markten. Perfect voor degenen die willen dat hun telefoon zich kleedt als Goku.

De GT Neo 3 met 12 GB RAM, 256 GB opslagruimte en 150 W opladen kost £599,99 in het Verenigd Koninkrijk. De Neo 3T met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte kost 369 pond.

Geschreven door Luke Baker.