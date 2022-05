Realme GT Neo 3T verschijnt op Geekbench

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is nog niet zo lang geleden dat we de Realme GT Neo 3 zagen lanceren, maar het lijkt erop dat de telefoonfabriek van Realme klaar is om er nog een variant uit te pompen.

Het heet de Realme GT Neo 3T en het toestel is al gespot in enkele certificatiedocumenten.

Dit wijst erop dat de release vrij snel zal plaatsvinden, en om dat te ondersteunen, lijkt het erop dat iemand al een prototype heeft gebenchmarkt.

Er zijn scores gespot in de Geekbench database, die meer informatie onthullen over de specs en prestaties van de aankomende telefoon.

We kunnen zien dat de Neo 3T zal beschikken over de oudere Snapdragon 870-processor, in plaats van de MediaTek Dimensity 8100 van de Neo 3.

Deze zal worden gekoppeld aan 8GB RAM, hoewel het mogelijk is dat andere configuraties beschikbaar zullen zijn.

Het toestel wordt geleverd met Android 12 uit de doos en Realme's UI 3.0 erbovenop.

Naar verwachting heeft het toestel een 64MP hoofdschutter en een 16MP selfiecamera.

De certificeringen vertelden ons dat de Neo 3T een 6,5-inch scherm zal hebben en dat er een optie zal zijn met 256GB opslag aan boord.

Verder is er nog niet veel bekend over het toestel, we vragen ons bijvoorbeeld af of het dezelfde indrukwekkende oplaadmogelijkheden zal hebben als de Neo 3.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 11 mei 2022

Hoe het ook zij, het lijkt erop dat we binnenkort nog veel meer lekken en wat officieel nieuws te zien zullen krijgen.

Geschreven door Luke Baker.