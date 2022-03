Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een aanstaande wereldwijde variant van de Realme 9 zal de eerste smartphone zijn die de 108-megapixel Isocell HM6-camerasensor van Samsung gebruikt.

De nieuwe Realme 9 wordt beschouwd als een 4G-model en zal binnenkort worden uitgebracht. Het is anders dan de bestaande Realme 9 5G, die al beschikbaar is in bepaalde markten en in plaats daarvan een 48-megapixel hoofdcamera heeft.

Realme noemt zijn verbeterde camera ProLight en beweert dat de NonaPixel Plus-technologie van de sensor zorgt voor meer helderheid - zeker in vergelijking met de 108-megapixelcamera op de Realme 8 Pro, die gebruikmaakte van Samsung 's Isocell HM2-sensor. De bijgewerkte sensor, zegt hij, verhoogt de lichtinname met 123 procent.

Dat maakt naar verluidt betere fotografie bij weinig licht en kleurweergave mogelijk.

De nieuwe Realme 9 maakt ook gebruik van de ultrazoomtechnologie van de HM6-sensor in combinatie met een software-algoritme voor nauwkeurigere zoomfotografie.

We moeten nog horen wanneer de wereldwijde Realme 9-variant wordt gelanceerd en andere bevestigde specificaties, maar we zullen u waar mogelijk updaten.

In de tussentijd kunt u de officiële details bekijken over de Realme 9 Pro- en Pro+-handsets die in februari in Europa zijn gelanceerd. Beide zijn nu beschikbaar, beginnend bij ongeveer £ 300.

Geschreven door Rik Henderson.