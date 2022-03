Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was op het Mobile World Congress 2022 aan het einde van februari toen Realme voor het eerst aankondigde dat het de GT Neo 3 zou onthullen - compleet met 's werelds snelste oplaadtechnologie - en het duurde slechts een kwestie van weken voordat het apparaat officieel worden onthuld in China.

Het is niet alleen het eerste apparaat dat ooit op de markt is gekomen met supersnel opladen van 150 W – of wat Realme UltraDart Charging Architecture (UDCA) noemt, dat de 5.000 mAh-cel in slechts 5 minuten met 50 procent kan opladen – het kan ook tag nog een 'eerste' aan zijn riem als de handset om MediaTek's Dimensity 8100 op apparaten te laten verschijnen.

De "racegeest" van de GT is dan ook zonder twijfel gezien de specificaties, maar de vraagprijs - beginnend bij ¥ 1.999 in China (slechts £ 240 / € 285 / $ 315) - is veel, veel minder dan je zou verwachten. Dit is natuurlijk alleen voor de China-release van het apparaat, omdat internationale aanpassingen voor belastingen en verzendkosten het waarschijnlijk een flink stuk meer verandering in andere markten zullen maken - als en wanneer het aankomt.

De specificatie elders is ook sterk, de GT Neo 3 met een 6,7-inch 2K-resolutiescherm met een verversingssnelheid van 120 Hz, inclusief een aanraakbemonsteringsfrequentie van 1.000 Hz voor ultraresponsiviteit, die ook in staat is om HDR10+ met een hoog dynamisch bereik te verwerken.

Naast het zeer aantrekkelijke ontwerp met racestrepen - zoals hier afgebeeld met een paarse afwerking, is er ook blauw en wit - aan de achterkant bevindt zich ook een drievoudige camera-eenheid, bestaande uit een 50-megapixel hoofdsensor compleet met optische stabilisatie (OIS), een ultra- brede camera, plus een macrolens.

Het klinkt ongetwijfeld indrukwekkend, met die 150W UDCA-oplading een echte opvallende functie. Ik hoop dat Realme het toestel binnenkort naar andere regio's zal brengen - en hopelijk met een even aantrekkelijke prijs.

Geschreven door Mike Lowe.