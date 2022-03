Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het was op Mobile World Congress 2022 toen Realme aankondigde dat er een nieuw snellaadapparaat in de maak was: de Realme GT Neo 3.

En als we snel zeggen, bedoelen we ook de snelste : de handset wordt geleverd met de UltraDart Charging Architecture (UDCA) van het bedrijf, met een vermogen van 150 W , waarvan Realme beweert dat hij in slechts 5 minuten voor 50 procent wordt opgeladen.

Het is verdubbeld op die claim in een Chinese teaser-poster, gepresenteerd op de Chinese sociale site Weibo, die het bovenste achterste gedeelte van het nieuwe apparaat onthult, samen met een prominente "150W" die op de eerste plaats zit.

Op een van de twee posters (hierboven weergegeven, naast elkaar) staat "deze maand", dus de lancering in China zal in maart plaatsvinden - eerder dan we oorspronkelijk hadden voorspeld. De wereldwijde lancering wordt echter pas in de tweede helft van 2022 verwacht.

Na de onthulling van de poster suggereren extra lekken dat de GT Neo 3 zal aankomen met MediaTek's Dimensity 8100-chipset , die ook werd onthuld op MWC 2022. Dat is de tweede laag in de processorreeks van MediaTek.

Elders wordt verwacht dat het apparaat een 6,7-inch scherm zal hebben, plus een 50-megapixel hoofdcamera als onderdeel van de drievoudige achteropstelling (naast een 13 MP groothoek- en 2 MP dieptesensor).

Aangezien de lancering zo snel wordt verwacht, verwachten we dat er de komende weken veel meer informatie over dit toestel online zal verschijnen. Als intentieverklaring laat het echter zien dat Realme graag extra snel wil gaan om nieuwe technologieën als eerste op de markt te brengen.

