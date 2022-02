Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Dit is de eerste telefoon die in Europa en het VK arriveert met Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1-platform aan boord: de Realme GT 2 Pro.

Nee, echt, Realme heeft de concurrentie verslagen tot aan de finish. Samsung lanceerde zijn S22-serie op Exynos in Europa. Je kunt Oppo's Find X5 Pro nog niet kopen .

En hoewel er veel 8 Gen 1-telefoons komen – de Xiaomi 12 zou ergens in maart aan deze kusten aankomen – we betwijfelen of veel (of geen) net zo scherp geprijsd zullen zijn als Realme’s GT 2 Pro.

Vanaf slechts £ 599 in het VK (€ 749 in Europa), knijpt de Pro-handset echt een massa topspecificaties aan boord voor een niet zo enorme vraagprijs. Er is een 6,67-inch OLED-paneel met hoge resolutie (3216 x 1440) en helderheid (1400 nits max). Er is tot 12 GB RAM (met uitbreiding van 3 GB tot 7 GB via ROM). Er is inderdaad nogal wat om over te schreeuwen.

De afwerking is ook heel anders dan je gemiddelde. De GT 2 Pro is verkrijgbaar in vier opties - Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue - met een gripvolle, getextureerde afwerking aan de achterkant. De camera-eenheid is verhoogd in een transparante behuizing en staat apart als een gedurfde esthetische ontwerpkeuze.

Die camera's bestaan uit een hoofdcamera van 50 megapixels, een groothoeklens van 50 megapixel en een 'microscoop'-camera met een veel lagere resolutie (3 megapixels), die 40 keer vergroot wordt. De twee belangrijkste lenzen klinken goed, de derde echt een gimmick.

Dus wanneer kun je je wanten op een Realme GT 2 Pro krijgen? Nu niet lang wachten: het toestel is vanaf 8 maart verkrijgbaar. Dat is zelfs eerder dan zijn kleine broertje, de standaard GT 2, die vanaf 15 maart (zonder 8 Gen 1 en veel van de hogere specificaties) zal aankomen voor een nog lagere prijs van £ 399 (€ 549 in Europa).

Geschreven door Mike Lowe.