Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Het is tijd voor het Mobile World Congress , wat betekent dat er genoeg smartphone-aankondigingen zijn, maar het is eigenlijk de nieuwe UltraDart-oplaadtechnologie van Realme die ons met slappe kaken heeft achtergelaten.

Waarom? Omdat de aanstaande Realme GT Neo 3 een 150W-systeem zal hebben dat de batterij in slechts vijf minuten van nul tot 50 procent kan opladen. Dat is belachelijk snel.

Het is ook geen truc. Natuurlijk, de GT Neo 3 zou een kleine batterijcapaciteit kunnen hebben om te helpen met zijn ultrasnelle claims, maar dat zal niet het geval zijn. We hebben sinds 2020 al 120 W opladen gezien bij Xiaomi-apparaten , terwijl Oppo 125 W biedt , dus een tandje bijsteken is de volgende logische stap.

Hoe snel kunnen we opladen? We streven ernaar om grotere hoogten te bereiken met realme UDCA! RT & Reageer met je droomscore onder ___W, en we zullen zien wie het goed heeft gedaan! #GreaterThanYouSee pic.twitter.com/BC0bBaSYoZ — realme (@realmeglobal) 21 februari 2022

Voorafgaand aan MWC 2022 had het merk geplaagd dat zijn 'UDCA'-technologie eraan zat te komen (zie hierboven ingesloten Tweet), maar was niet uitgebreid over wat dit betekende. UCDA staat voor UltraDart Charging Architecture, waarvan Realme beweert dat het "'s werelds eerste oplaadarchitectuur van 100 W - 200 W voor slimme apparaten is". Het klinkt alsof er nog meer ruimte over is in de tank voor de volgende stap voorbij 150W.

Maar is zo'n snel opladen niet schadelijk voor de gezondheid van de batterij? Hoewel dit meestal het geval is, zegt Realme dat UCDA verschillende protocollen implementeert om "snelheid, veiligheid en levensduur van de batterij" te garanderen. Snelheid via "Multi Boost Charge Pumps om de laadstroom te verhogen"; veiligheid door de temperatuur op 43°C of lager te houden; levensduur door gebruik te maken van "leidende batterijen" die 80 procent capaciteit behouden na 1000 oplaadcycli.

We willen zeker de 150 W UltraDart-oplading van de Realme GT Neo 3 in actie zien. Als het zo goed is als het klinkt, zal batterij-angst zeker tot het verleden behoren.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Mike Lowe.