(Pocket-lint) - Na het plagen van verschillende details sinds begin februari, is de Realme 9 Pro-serie nu officieel. Dus wat kun je verwachten, wanneer kun je een handset kopen en hoeveel gaat het kosten?

Ten eerste zijn er twee varianten: de Realme 9 Pro en Realme 9 Pro+. Het is niet alleen zo dat de een heel anders is dan de ander, omdat de twee verschillende formaten hebben (de Plus is eigenlijk kleiner), verschillende processors gebruiken en ook verschillende camera-instellingen hebben.

Eerst de Realme 9 Pro. Deze 6,6-inch (120Hz) handset, die wordt geleverd in een van kleur veranderende Sunrise Blue-optie , is vanaf 23 februari verkrijgbaar voor een prijs vanaf £ 299 in het VK. Het beschikt over Qualcomm's Snapdragon 695-platform met 8 GB RAM en 128 GB opslag.

Vervolgens de Realme 9 Pro+. Deze 6,43-inch (90Hz) handset is inderdaad de kleinste van de twee varianten, ook verkrijgbaar in het kleurveranderende Sunrise Blue vanaf 4 maart, geprijsd vanaf £ 349 in het VK. Het beschikt in plaats daarvan over het Dimensity 920-platform van MediaTek en 8 GB RAM, maar verdubbelt de opslag van de 9 Pro met 256 GB.

Dus wat is er zo 'plus' aan het duurdere model, ondanks de schijnbaar mindere schermspecificatie? Het draait grotendeels om de camera's. De 9 Pro+ wordt geleverd met een 50-megapixelsensor - de Sony IMX766 , zoals je die in de OnePlus Nord 2 aantreft - gekoppeld aan optische beeldstabilisatie (OIS) als hoofdcamera. Dit beschikt ook over wat Realme ProLight Imaging Technology noemt - in feite de mogelijkheid om de stabilisatie te gebruiken voor het assisteren van scènes met weinig licht.

De standaard 9 Pro heeft daarentegen een 64 MP hoofdcamera met een hogere resolutie, maar hij is niet zo high-end en er is ook geen OIS. Het is dit dat de twee handsets echt onderscheidt. Anders vormen de andere twee lenzen - een 8 MP groothoek- en 2 MP dieptesensor - de drievoudige achteropstelling van beide modellen.

We hebben een Realme 9 Pro+ binnen voor beoordeling en zullen deze vóór de releasedatum in maart testen om te zien of het de moeite waard is. Maar gezien deze prijzen is er een duidelijke aantrekkingskracht in wat Realme hier te bieden heeft – zelfs als het idee van een ‘plus’-model dat niet in alle opzichten een stap omhoog is, enigszins verward kan overkomen.

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Rik Henderson.