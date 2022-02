Realme 9 Pro+ cameradetails gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De lancering van de Realme 9 Pro-serie is slechts een paar dagen verwijderd, naar verwachting op 16 februari.

We hebben al aardig wat geleerd over deze aankomende handsets , inclusief hun verwachte prijzen , maar er was niet veel bekend over de allerbelangrijkste camera-array.

Met hun budget tot middenklasse prijs , laat het een breed scala aan opties op tafel.

Nu is de beruchte tipgever Yogesh Brar naar Twitter gegaan om de details over de Pro+-variant te verspreiden.

realme 9 Pro+ 5G cameraspecificaties



Achterkant

50MP (f/1.88) (Sony IMX766) (OIS) Hoofd

8 MP (f/2.25) (Sony IMX355) (FOV - 119°) Ultragroothoek

2MP (f/2.4) Diepte



Voorkant

16 MP (f/2.45) (EIS) (Sony IMX471) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 12 februari 2022

De leider is een indrukwekkende 50 MP f1.9 Sony IMX766-sensor met optische beeldstabilisatie.

Het wordt ondersteund door een 8 MP Sony IMX355 ultrabrede camera met een fors gezichtsveld van 119 graden, naast een 2 MP dieptesensor, vermoedelijk voor portretmodus-effecten.

Voor selfies mogen we een 16MP f2.45 Sony IMX47 verwachten, ondersteund door elektronische beeldstabilisatie.

Realme denkt dat zijn 9 Pro+ camera-instelling vergelijkbaar zal zijn met vlaggenschepen zoals de Google Pixel 6 .

Hoewel dat op het gebied van hardware waar kan zijn, valt nog te bezien of de softwareverwerking van Realme op peil zal zijn.

We kijken ernaar uit om te zien hoe de Realme 9 Pro+ het doet, gelukkig lijkt het erop dat we niet lang hoeven te wachten.

Geschreven door Luke Baker.