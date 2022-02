Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme zal de nieuwste in zijn nummerreeks lanceren, met de 9 Pro officieel gepland voor debuut op 16 februari . Dankzij het druppelen van informatie hebben we een enigszins duidelijk idee van wat we kunnen verwachten van de Realme 9 Pro en 9 Pro+, maar de reguliere Realme 9 moet nog worden genoemd.

Zoals bij elke telefoonlancering in de afgelopen jaren, is het schijnbaar niet mogelijk geweest om die informatie geheim te houden, met een recent lek dat de belangrijkste specificaties van het standaardmodel onthult.

Het gelekte specificatieblad voor de Realme 9 5G bevat het soort specificaties dat u zou verwachten van een middelgrote, betaalbare smartphone.

Er wordt gezegd dat het een 6,5-inch fullHD+ resolutie-scherm met 90Hz verversingsfrequenties en de MediaTek Dimensity 810 5G-processor heeft. Deze chipset betekent dat hij iets minder krachtig is dan de 9 Pro+, die de Dimensity 920 zal hebben .

Realme 9 5G-specificaties



•6.5" FHD+, 90Hz

•MediaTek Dimensity 810 5G

•6/8 GB RAM-geheugen

•64/128GB opslag

•Achtercamera: 48MP + 2MP Diepte + 2MP Macro

•Voorcamera: 16MP

• 5.000 mAh batterij, 18 W opladen

•Android 12, realmeUI

•Stereoluidspreker, zijmontage FP — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 9 februari 2022

Het lek - van tipster @heyitsyogesh op Twitter - onthult ook een eenvoudig drievoudig camerasysteem, bestaande uit een primaire 48-megapixelsensor en twee diepte- en macrocamera's met een lage resolutie.

Andere details zijn onder meer een grote 5.000 mAh-batterij en een bijgewerkte versie van Realme UI die bovenop Android 12 draait. Er wordt geen melding gemaakt van het kleurveranderende achterpaneelontwerp dat op het 9 Pro-model zal verschijnen.

Zoals bij elk lek, wordt niets hiervan bevestigd totdat het bedrijf het zelf aankondigt. En het is merkwaardig dat de officiële launch-teaser alleen de 'Pro'-serie telefoons vermeldt. Dat betekent dat er een kans is dat dit niet op dezelfde dag wordt gelanceerd, zelfs als het op certificeringslijsten is verschenen.

Omdat Realme vaak verschillende modellen van zijn nummerserie-telefoons op verschillende tijdstippen lanceert, zou het niet geheel ongebruikelijk zijn als dit niet het geval was. En in plaats daarvan kwam later.

