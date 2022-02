Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme blijft informatie verstrekken over de komende 9 Pro-serie - gericht op de betaalbare vlaggenschipmarkt - maar het bedrijf heeft nu een volledige onthullingsdatum voor 16 februari bevestigd.

De onthulling van de datum bevestigt ook dat de serie zowel 9 Pro- als 9 Pro+-modellen zal bevatten. Het is de laatste die de belangrijkste volgende snuisterij met informatie heeft: het 'Plus'-model zal een hoofdcamerasensor van 50 megapixels hebben met optische beeldstabilisatie.

Het is ook niet zomaar een oude sensor – het is een Sony IMX766 voor degenen die de details willen weten – dus het is een groter dan gemiddeld formaat (hij is 1/1,56 inch), wat betekent dat hij de beeldverwerking nog beter zou moeten verwerken.

Dit is dezelfde sensor die we hebben gezien in de OnePlus Nord 2 en de komende Xiaomi 12 , om voorbeelden te geven van goed aangeschreven camera's in telefoons.

We vermoeden dat Realme meer informatie zal onthullen over de lancering van de serie in de aanloop naar 16 februari - een "cameralab" wordt bevestigd vanaf 7 februari voor een diepere duik - aangezien al is onthuld dat de 9 Pro+'s MediaTek Dimensity zullen gebruiken 920 .

Er is ook de Light Shift Design-stijl van de serie. Dat is niet alleen een marketingnaam, het is beschrijvend: de 9 Pro-serie verandert binnen vijf seconden van blauw in rood bij blootstelling aan zonlicht (of UV-licht). Het is een vergelijkbare functie die we al hebben gezien in de Vivo V23-serie – bekijk onze foto’s hier – en klinkt als een duidelijke opvallende functie.

Meer informatie zodra en voor de volledige onthulling van 16 februari.

Geschreven door Mike Lowe. Bewerken door Rik Henderson.