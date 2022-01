Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme heeft aangekondigd dat de komende dagen twee nieuwe vlaggenschiptelefoons in de "Number" -serie zullen worden gelanceerd.

Ze worden Realme 9 Pro en 9 Pro+ genoemd, waarbij de laatste de eerste is voor het bedrijf die de bijnaam "+" krijgt.

Realme heeft ook aangekondigd dat het Pro+-model ook de eerste handset zal zijn met de Mediatek Dimensity 920 5G-processor in Europa.

Beide handsets zullen 5G-compatibel zijn, maar er is op dit moment weinig anders over bekend - officieel tenminste.

We hebben de afgelopen tijd een paar uitgelekte specificaties gezien die wat meer licht werpen. De Realme 9 Pro zou bijvoorbeeld worden geleverd met een 6,59-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz.

De telefoon zal naar verluidt ook een in-display figerprint-scanner, een 5.000 mAh-batterij en 6 GB of 8 GB RAM hebben.

De camera aan de achterzijde zal bestaan uit een 64-megapixel primaire camera, een 8-megapixel ultrabrede camera en een 2-megapixelsensor voor macro, diepte of zwart-witdetail.

We weten niet of een van deze specificaties ook van toepassing is op de Realme 9 Pro+. Dankzij de officiële informatie die we hebben gekregen, hoeven we echter niet lang te wachten om erachter te komen.

Geschreven door Rik Henderson.