Realme 9 Pro-specificaties en ontwerp gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Realme's volgende genummerde smartphonereeks is al begonnen met een druppellancering, waarbij de Realme 9i deze week al is aangekondigd. Het zal echter niet de enige telefoon in de Realme 9-serie zijn.

Een gedetailleerd renderlek heeft ons een glimp gegeven van hoe de Realme 9 Pro eruit zal zien, evenals de specificaties van de handset die – zo te horen – helemaal niet helemaal ‘Pro’ zal zijn.

Op het gebied van design lijkt het er sterk op dat Realme vasthoudt aan een ontwerp dat het al op een aantal verschillende handsets gebruikt, namelijk enkele van de recente Realme GT-serie telefoons.

Het heeft de bekende rechthoekige camerabehuizing aan de achterkant met twee grote camera's verticaal opgesteld en een kleinere camera aan de zijkant, halverwege de rechterkant.

Volgens de gelekte specificaties zal deze camera-opstelling een 64-megapixel primaire camera bevatten, naast een 8-megapixel ultrawide en een lage resolutie 2-megapixel derde camera (waarschijnlijk voor macro, diepte of zwart-witdetail).

Wat andere specificaties betreft, wordt gezegd dat het een 6,59-inch AMOLED-scherm heeft met een verversingssnelheid tot 120 Hz en een in-display vingerafdruksensor volgens het lek dat voor het eerst werd gepubliceerd door SmartPrix in samenwerking met @OnLeaks.

Binnenin wordt beweerd dat de telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 695 5G-processor, in plaats van een van de nieuwere generatie chipsets uit de Snapdragon-serie. Dit zal naar verwachting worden vergezeld door 6 GB of 8 GB RAM, 128 GB opslag en een grote 5000 mAh-batterij.

De lanceringsplannen van Realme zijn nog niet officieel bekend, maar met MWC binnenkort, zou het realistisch kunnen zijn om te verwachten dat de telefoon op de beurs zal debuteren.

Geschreven door Cam Bunton.